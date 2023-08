Legendární defender je i v třídveřové variantě poměrně velké auto, takže zájemci o kompaktní terénní vůz musí hledat v jiných modelových řadách značky Land Rover. To se však má změnit, a to pravděpodobně od roku 2027.

Britský magazín Autocar informuje, že automobilka konečně potvrdila čtvrtou modelovou řadu, o které se dlouho spekulovalo. Má to být právě menší verze offroadu Defender a má být sourozencem příštích generací modelů Evoque, Velar a Discovery Sport. To znamená, že s nimi bude sdílet čistě elektrickou platformu EMA.

Potvrdil to Adrian Mardell, generální ředitel automobilky Jaguar Land Rover, při investorské konferenci. „Značky Range Rover, Defender a Discovery budou vycházet z této platformy,“ řekl.

Více detailů o novém voze neprozradil, ale už potvrzení platformy říká docela dost. Samozřejmě to je odhad velikosti; ve srovnání s „plnotučným“ defenderem bude novinka podstatně menší. Můžeme tedy očekávat označení Defender Sport, které by využilo zvučného jména a ladilo se zvyky značky pojmenovat menší verzi nějakého vozu přídomkem Sport. Je to však zatím pouze spekulace.

Nový model je součástí reorganizace produktů Jaguaru Land Roveru do čtyř značek – Jaguar, Range Rover, Discovery a Defender. Každá cílí na trochu jiné zákazníky a se jménem Defender se pojí zejména špičkové offroadové schopnosti, takže se dá očekávat, že s technikou a elektronikou pro jízdu mimo asfalt nebudou Britové šetřit.

„Je to průzkumnické vozidlo, vždy posouvalo hranice, vždy vám dovolovalo dělat věci, které by s jiným vozem nešly. Je to o tomto duchu vítat nemožné a je tomu tak už 75 let,“ komentoval model Defender Anthony Bradbury, marketingový ředitel Jaguaru Land Roveru. Auta s logem Defender podle něj musí vyzařovat „ten dojem aktivity, dojem dělání“, takže i nejmenší model bude mít ethos schopnosti jet kamkoliv, kterým je defender proslulý. Samozřejmě se to odrazí i v designu.

Co víme o platformě EMA? Je to „skateboardový“ technický základ pro elektrická auta s baterií v podlaze mezi nápravami a s elektromotory součástí náprav. Bude mít 800V architekturu a bude umožňovat nabíjení výkonem až 350 kW. Baterie má být poměrně tenká, což bude ku prospěchu jak prostornosti kabiny, tak i světlé výšce, která je u offroadu klíčová.