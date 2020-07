Unikly snímky nového Mercedesu AMG GTR Black Series, vypadá skvostně!

Snímky se objevily například na instagramovém profilu Race356, který ovšem z pochopitelných důvodů neuvádí jejich autora. Důležitější než původ je ovšem obsah snímků, které ukazují exteriér nového AMG GTR Black Series v plné parádě.

Změny oproti standardnímu AMG GTR přitom netřeba dlouho hledat. Již při prvním pohledu na příď zaujme zvětšená maska chladiče Panamericana, pod kterou je umístěn zvětšený karbonový splitter. Úprav se dočkala i kapota, která kromě černých bojovných barev dostala i dvojici nových výdechů pro lepší chlazení.

Při pohledu z boku si můžeme všimnout například nových prahů nebo litých kol lakovaných matně černou barvou. Nejvýraznější změny se však odehrály v zadní části vozu. Největší pozornost pochopitelně přitahuje obří křídlo, které by mělo vozu pomoci s přítlakem. Úprav se ale dočkal i nárazník a výfukový systém, který je zakončen zdvojenými kulatými koncovkami po obou stranách.

Karoserii zdobí celá řada černých doplňků a černě lakovaných komponent, což je pro vozy z Black Series celkem běžné. Nabízí se ovšem otázka, jaké barvy budou k dispozici. Kromě stříbrné na fotkách se ovšem dají očekávat především tmavší odstíny.

O technických parametrech vozu toho stále mnoho nevíme a jedinou jistotu budeme mít až ve chvíli, kdy nový stroj odhalí sama automobilka. Podle informací webu CarBuzz by ovšem pod kapotou měla zůstat dvakrát přeplňovaná čtyřlitrová V8, jakou jsou osazeny i standardní modely.

Oproti nim by ovšem novinka měla nabídnout až o 143 koní (na kolech) vyšší výkon. Celkem bychom se tak měli dočkat výkonu okolo 720 koní na kolech a točivého momentu okolo 850 N.m. Z 0 na 100 km/h by tak AMG GTR Black Series mělo akcelerovat v čase okolo 3,3 sekund a maximální rychlost by mohla dosahovat až 320 km/h.

Kolegové z CarBuzz navíc přišli s informací, že nové AMG GTR Black Series zvládlo kolo na Nürburgringu v čase 6 minut a 58 sekund.Na rekord mezi produkčními vozy by to sice nestačilo, rozhodně by to ale znamenalo slušný rozdíl oproti standardnímu AMG GTR, kterému to trvalo 7:10,92.