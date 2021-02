Už je hitem! Dacia Sandero je nejprodávanějším automobilem ve Francii

Nová Dacia Sandero se prodává teprve krátce, už však hlásí významný úspěch. Díky příchodu třetí generace se totiž Sandero v lednu stalo nejprodávanějším automobilem ve Francii, tedy na jednom z největších evropských trhů. V počtu registrací tak překonalo francouzské stálice.

Sandero za leden 2021 celkově dosáhlo na 8.885 registrovaných kusů, což je meziroční skok o bezmála 167 procent. Přestože do tohoto čísla jsou jistě započítána i prezentační vozidla prodejců, je to pro Dacii neskutečný úspěch.

A to s ohledem na to, že statistiky serveru Best Selling Cars Blog umějí oddělit i prodeje jednotlivých generací vozů. Pokud bychom počítali jen nové Sandero, bylo ho registrováno 7.249 kusů. Samo o sobě to novou generaci udělalo druhým nejprodávanějším autem na francouzském trhu, první by v takovém případě byl aktuální Peugeot 208 s 7.915 registracemi (7.926 po započtení ještě pořád zbývajících skladovek předchůdce).

I minulé Sandero přitom nadále patří mezi nejprodávanější vozy v zemi galského kohouta. Druhá generace vozu zaznamenala 1.636 registrovaných kusů, což by ji pořád řadilo do lednové top 20 modelů.

Nové Sandero se tak dokázalo prosadit na trhu, kterému dlouhodobě dominují domácí značky. V lednové desítce nejprodávanějších modelů ve Francii jsou jen dva zástupci zahraničních značek, vedle Sandera ještě celkově osmá Toyota Yaris. Také tyto vozy jsou přitom navázány na Francii, Dacia patří Renaultu, zatímco Yaris vyrábí Toyota v severofrancouzském Vallencienes.

Francouzský trh v lednu 2021: Nejprodávanější modely Pořadí Model Prodeje 01/2021 (ks) Meziroční změna (%) 1. Dacia Sandero 8885 +166,9 2. Peugeot 208 7926 -20,2 3. Renault Clio 6394 -1,4 4. Peugeot 2008 6003 +51,6 5.-6. Peugeot 3008 4879 -7,5 5.-6. Citroën C3 4879 -2,5 7. Renault Captur 4414 +28,0 8. Toyota Yaris 3842 -3,5 9. Peugeot 308 2470 -28,2 10. Renault Twingo 2443 -22,4

Právě díky úspěchu Sandera se pak Dacia stala v lednu čtvrtou nejžádanější značkou ve Francii, s meziročním skokem registrací o 95,1 %. Lépe tak dopadla jen domácí trojka - Peugeot následovaný Renaultem a Citroënem. Tyto značky si však meziročně pohoršily. Škoda mimochodem byla v lednu třináctou nejprodávanější značkou v zemi galského kohouta s 2.580 registracemi.

Detailní pohled do statistik pak podle serveru Best Selling Cars Blog, zabývajícím se prodeji aut ve světě, dokazuje, kterak registrace dnes v Evropské unii ovlivňují emisní normy, respektive hrátky s registracemi elektromobilů.

Meziročně lednové registrace automobilů ve Francii klesly o 5,8 % na 126.381 kusů, a to mimo jiné vlivem omezené prodejní doby autosalonů. Dnes tak žádané elektromobily se ale za tu dobu meziročně propadly o 40,9 %! Důvodem je podle Best Selling Cars Blog fakt, že před rokem mnohé automobilky registrovaly nová elektroauta až po Novém roce, tedy pro snížení flotilových emisí. V lednu 2020 totiž francouzské registrace elektromobilů meziročně vyskočily o neskutečných 258 %. Letos se ale situace obrátila a značky naopak elektrovozy rychle registrovaly ještě v prosinci, aby jich měly na svém kontě před koncem roku co nejvíce pro splnění limitů. Registrace plug-in hybridů, které flotilovým emisím také pomáhají, nicméně meziročně v lednu vyskočily o 119 %.