Uživatelé marihuany jsou prý horšími řidiči i ve střízlivém stavu

O rizikovém chování řidičů, kteří vyráží na silnice pod vlivem omamných a psychotropních látek, již vznikla celá řada studií. Vědci z univerzitní nemocnice Harvard Medical School však byli prvními, kteří se zaměřili na řidičské schopnosti dlouhodobých uživatelů marihuany v době, kdy nejsou přímo pod jejím vlivem. A výsledky byly překvapivé.

Podle závěrů studie „Recreational cannabis use impairs driving performance in the absence of acute intoxication“, která byla nedávno publikována v odborném magazínu Drug and Alcohol Dependence, jsou pravidelní uživatelé marihuany horšími řidiči než „neuživatelé“ i v době, kdy nejsou intoxikováni.

Studie, která probíhala na speciálním řidičském simulátoru, se účastnili chroničtí, těžcí i rekreační uživatelé marihuany, kteří byli minimálně 12 hodin před experimentem střízliví. I tak se u nich ale ve srovnání s marihuanu-neužívajícími kontrolními účastníky projevily horší řidičské vlastnosti.

U uživatelů marihuany bylo zaznamenáno například více nehod, častější překročení maximální povolené rychlosti, méně zastavení na světelných křižovatkách i opakované přejetí středové dělicí čáry.

„Lidí, kteří užívají konopí, nemusí nutně předpokládat, že mohou řídit jinak i v době, kdy nejsou pod jeho vlivem,“ cituje web Insurance Journal, který na studii upozornil, doktoru Dr. Staci Gruber, PhD - jednu z členek výzkumného týmu a celosvětově uznávanou odbornici na výzkum vlivu marihuany na lidské chování. „Netvrdíme, že by každý uživatel konopí předvedl horší jízdu, ale je zajímavé, že ve vzorku účastníků bez intoxikace stále existují rozdíly mezi těmi, kteří konopí užívají a neužívají.“

Experiment přitom částečně navázal na dřívější výzkum, který se zabývá vlivem marihuany na vývoj mozku u lidí mladších 16 let. Když totiž výzkumníci rozdělili uživatele marihuany podle věku, kdy s jejím užíváním začali, dokázali spolehlivě rozeznat skupinku lidí, která začala před šestnáctými narozeninami.

„Nepřekvapilo nás, že rozdíly ve výkonu na simulátoru byly pozorovány především u skupiny s dřívějším počátkem užívání,“ uvedla doktorka Mary Kathryn Dahlgren, PhD. „Výzkum neustále ukazuje, že časné užívání látek, včetně konopí, je spojeno s horší kognitivní výkonností.“