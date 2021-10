V Česku do roku 2025 vznikne 3000 dobíjecích míst pro elektromobily

V Česku by do roku 2025 mohlo vzniknout 3000 dobíjecích míst pro elektromobily. Vyplývá to z Memoranda o spolupráci v rozvoji elektromobility v ČR, které podepsali zástupci ministerstva dopravy, ministerstva průmyslu a obchodu, správců infrastruktury, společnosti ČEZ a společnosti Škoda Auto.

Automobilový průmysl je v ČR podle náměstka ministra průmyslu Eduarda Muřického základním pilířem průmyslu a ekonomiky, tvoří zhruba desetinu HDP a 20 procent vývozu. "Očekáváme, že podle Národního akčního plánu čistá mobilita bude u nás do roku 2030 jezdit až 500.000 plně elektrických vozidel. Do té doby by také mělo vzniknout 35.000 dobíjecích bodů, zejména těch rychlonabíjecích," dodal.

Dobíjecí stanice mají být podle Škody Auto zřízeny na nádražích a podél hlavních silničních tahů a napájeny uhlíkově neutrální elektřinou od společnosti ČEZ. Výstavba dobíjecí infrastruktury má výrazně urychlit přechod k elektromobilitě a tím i dekarbonizaci země. Rozmístění dobíjecích stanic bude určeno ve spolupráci se společnostmi Škoda Auto a Elli, koncernovou dceřinou společností pro řešení otázek dobíjení. Rozhodovat se bude mimo jiné podle dat o nejfrekventovanějších silničních tazích.

Podpis memoranda se uskutečnil v rámci schůzky ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) s předsedou představenstva koncernu Volkswagen Herbertem Diessem. Ten měl původně přijet do Prahy hlavně kvůli možné výstavbě továrny na autobaterie v Česku, rozhodnutí o výběru lokace ale koncern posunul o půl roku na pololetí roku 2022. Havlíček se s Diessem o tzv. gigafactory bavil. Pro umístění záměru Česko vytipovalo lokality Prunéřov, Sokolov/Staré Sedlo a Cheb a nabízí i navázání na těžbu lithia. Vzniknout by mohlo až 7000 nových pracovních míst s předpokládaným startem výroby v roce 2027.

Podle Havlíčka Česko pracuje na dekarbonizaci a jednou z možných cest je právě výstavba velké továrny na výrobu autobaterií v ČR a podpora elektromobility. "Vzhledem k energetickému mixu, struktuře ekonomiky a průmyslu i kupní síle obyvatelstva jsou závazky z Green Dealu pro ČR násobně náročnější než pro Německo nebo jiné země. Dlouhodobě investujeme do snižování závislosti na uhlí, posilování jaderné energetiky, zelené energie i energie z obnovitelných zdrojů. ČR deklarovala, že v letech 2021 až 2030 podpoří čistou mobilitu 16,5 miliardy Kč. Včetně investic do dekarbonizace veřejné dopravy jde celkem o 33 miliard Kč," dodal.

Představitelé Škody dnes s Havlíčkem řešili také situaci kolem nedostatku čipů, kvůli čemuž Škoda Auto do konce roku výrazně omezí či zastaví výrobu aut. "Shodli jsme se na tom, že vzhledem k tomu, že jsou výpadky čipů způsobené další vlnou pandemie koronaviru v jihovýchodní Asii, tak by bylo možné využít prodloužení programu Antivirus, který platí do konce tohoto roku," řekl člen představenstva Škody Auto Martin Jahn. V příštím týdnu má tripartita projednat podrobnosti.

Národní plán obnovy počítá s podporou čisté mobility v objemu 4,8 miliardy Kč. Nejprve budou moci žádat podnikatelé, pro které je vyčleněno 940 milionů pro nákup vozidel a 300 milionů korun na dobíjecí stanice. Majitelé domů pak budou moci žádat o dotace na pořízení dobíjecí stanice z balíku 144 milionů Kč a pro obce a kraje je v NPO připraveno 600 milionů Kč.