Problém s čipy přetrvává. Škoda výrazně omezí výrobu až do konce roku

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto od pondělí 18. října výhledově do konce roku výrazně omezí či zcela zastaví výrobu ve všech třech svých českých závodech. Důvodem jsou chybějící čipy, které se používají v palubní elektronice. Firma se zaměří na dokončení velkého množství rozpracovaných vozů, řekl ČTK vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera. Se zástupci automobilky mluvil i premiér Andrej Babiš (ANO), svolá tripartitu, řekl v televizi Nova.

Problémy mají také některé dodavatelské firmy Škody. K jednání odborů, zaměstnavatelů a vlády v tripartitě kvůli situaci v automobilovém průmyslu vyzvala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku provoz zachovává, kolínská Toyota vyrábí dále s omezením. Celková výroba tuzemských automobilek bude letos o pětinu nižší než v roce 2019.

Podle Škody může za nedostatek polovodičů snížení produkce výrobců v Asii, a to kvůli pandemii koronaviru. Naposledy v podniku Škoda Auto stály výrobní linky kvůli chybějícím čipům v týdnu od 27. září. „Následky tvrdě zasáhly celý automobilový průmysl, některé konkurenční značky své závody již kompletně uzavřely do konce roku 2021. Této globální krizi se nedokáže vyhnout ani společnost Škoda Auto. Také my budeme muset výrobu výhledově od 42. kalendářního týdne do konce roku výrazně omezit, případně úplně zastavit,“ řekl ČTK Kotera.

Škoda bude dokončovat vozy, kterým kvůli nedostatku čipů chybí některé součástky. Počet rozdělaných skladovaných vozů se dlouhodobě pohybuje mezi 30.000 a 50.000. Prioritou firmy je podle Kotery zajištění pracovních míst i odpovídající výše náhrady mzdy zaměstnanců. Nyní zůstávají doma za 85 procent průměrné mzdy, podle odborů ale hrozí snížení na 80 procent. „Předpokládáme, že výroba polovodičů se v druhé polovině roku 2022 opět začne postupně rozbíhat. Celá situace spojená se zásobováním by se měla následně zklidnit,“ řekl Kotera.

Společnost Kasko ze Slavkova na Uherskohradišťsku, která vyrábí plastové díly především pro automobilový průmysl, odstaví na dva týdny výrobu. Reaguje tak na problémy Škody Auto, která patří mezi její klíčové odběratele. Potíže má Kasko už od začátku léta, firma zatím vyráběla na sklad. Nyní už musí některé zaměstnance nechávat doma za 60 procent mzdy.

Také výrobní družstvo Sněžka Náchod, které Škodě dodává potahy sedadel a hlavových opěrek, části palubních desek a dveřní područky, musí kvůli odstávkám nechávat doma zhruba 50 pracovníků. Vyplácí jim rovněž 60 procent platu. Pokud by Škoda musela zcela odstavit výrobu, jejich počet by vzrostl přibližně na 70 lidí. Omezení výroby trvá ve Sněžce Náchod již zhruba dva měsíce.

Sluneční clony a některé další plastové části interiéru dodává automobilce břeclavský Gumotex. Podle mluvčí Andrey Jurčekové situace na firmu dopadá a musí dělat různá organizační opatření ve výrobě až po zastavení některých provozů. Situaci ztěžuje i nepředvídatelnost situace. Pro část zaměstnanců, kteří nemají práci, firma našla využití v divizi, která vyrábí gumárenské směsi, nánosované tkaniny či nafukovací čluny či nafukovací stany pro záchranáře. „Poptávka po těchto produktech je obrovská,“ uvedla Jurčeková.

Prioritou firmy je podle Kotery zajištění pracovních míst i odpovídající výše náhrady mzdy zaměstnanců. Ti nyní zůstávají doma za 85 procent průměrné mzdy, podle odborů ale hrozí snížení na 80 procent. "Předpokládáme, že výroba polovodičů se v druhé polovině roku 2022 opět začne postupně rozbíhat. Celá situace spojená se zásobováním by se měla následně zklidnit," řekl Kotera.

V posledních letech musel opakovaně na několik měsíců zastavit provozy petrochemický holdingu Unipetrol, důvodem byly havárie, které poničily technologické vybavení. V srpnu 2015 zasáhl areál Unipetrolu v Záluží u Litvínova rozsáhlý požár. Největší mimořádná událost v chemičce po roce 1989 odstavila provoz petrochemie, kde se zpracovává ropa, znovu do provozu ji firma dala až v říjnu 2016 po rozsáhlé opravě. Kralupská rafinerie byla v roce 2016 kvůli havárii odstavena od poloviny května do poloviny října, firma neplánovanou odstávku využila i pro další údržbu a provedla práce, s nimiž se počítalo na další rok. Hned po výbuchu hrozilo, že ČR bude muset kvůli havárii sáhnout do státních palivových rezerv, to nakonec nebylo nutné.

Ministerstvo práce je při jednání tripartity připraveno podpořit pracovní místa podobně jako za epidemie. „Automobilový průmysl je motorem naší ekonomiky. Zaměstnává velké množství lidí a je na něm závislá spousta firem. Proto budu na začátek příštího týdne požadovat svolání tripartity,“ uvedla Maláčová.

Celková výroba tuzemských automobilek se letos bude pohybovat na úrovni loňských 1,15 milionu vozů, což je o pětinu méně než v roce 2019 a o 150.000 méně proti původnímu předpokladu z poloviny roku. Očekávaný nárůst smazalo ohlášené omezování výroby kvůli nedostatku čipů zejména ve Škodě Auto, která má na trhu dvoutřetinový podíl. Uvedli to dnes zástupci Sdružení automobilového průmyslu.