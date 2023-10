Renault Clio s nájezdem pouhých 14.000 kilometrů po 23 let od vyrobení se v Česku prodává za necelých 100 tisíc korun. Je to hodně, nebo málo peněz za to, co dostanete?

Kolik jste ochotní zaplatit za více než dvacetiletou ojetinu, pokud je v opravdu zachovalé originální kondici? Už pravidelně vám ukazujeme zajímavé ojetiny z tuzemských inzercí a našli jsme další, která je dokonalou příležitostí pro všechny, co si často říkají: „To bych vážně chtěl, kdyby to ještě bylo nové.“ A pouze „jako nové“ by vám nestačilo? Našli jsme malého francouze, co nepochybně stojí za zvážení.

Na českém inzertním serveru Ráj veteránů se objevil až neuvěřitelně zachovalý Renault Clio ze začátku nového milénia. Francouzský konkurent tehdejší jedničkové Škody Fabia se v inzerátech prezentuje v nevyšisovaném sytě červeném laku. A když nahlédnete do interiéru, najdete jeden z hlavních symbolů tehdejšího automobilového designu – kreativní látkové čalounění s modro/červeným vzorem, doplněné modrou palubní deskou.

Červený Renault Clio opustil výrobní linku v roce 2000, přibližně dva roky po zahájení výroby modelu, a do dnešních dnů najel pouhých 14 tisíc kilometrů. Zveřejněná fotogalerie současně ukazuje, že zachovalý kousek snad nikdy neviděl zimu – podvozek je čistý a bez koroze. A pokud jde o techniku, je vybaven atmosférickou čtyřválcovou dvanáctistovkou o 44 kW (60 koních) a 93 newtonmetrech.

V minulosti bylo Clio v rukách jediného majitele, který si jej hýčkal jako v bavlnce. To je ostatně vidět v docela velké fotogalerii ukazující celkový stav vozu. V době, kdy druhý Renault Clio přijel na evropský trh, prodával se se základní cenou nižší než 200 tisíc korun. A kolik stojí námi nalezený exemplář?

V Česku nabízený Renault Clio ve věku 23 let se aktuálně prodává za atraktivních 99 tisíc korun. Přijde vám to jako spousta peněz, nebo naopak málo? Napište nám váš názor do diskuze.