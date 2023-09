Nový Renault Scénic se oficiálně odhaluje s novou technickou inovací. Už je tomu 27 let, co se v roce 1996 zrodil první Renault Scénic a způsobil revoluci na automobilovém trhu – byl vůbec prvním kompaktním MPV. Dnes francouzská značka navazuje na tradici modelu a pokračuje v evoluci modelové řady pro čistě elektrickou éru. Nejnovější Scénic je prvním stoprocentně elektrickým rodinným vozem.

Renault Scénic E-Tech, jak se dnešní novinka jmenuje, zakládá na alianční elektrické platformě CMF-EV a inspiruje se novým designovým jazykem představeným v loňském roce na konceptu Scénic Vision. Novinka bude chtít zaujmout evropské rodiny kompaktními vnějšími rozměry ve spojení s rekordním prostorem pro cestující. A už na první pohled je vidět, že také MPV musí podlehnout módním trendům, aby mohla být úspěšná.

Inspirace SUV a prostorná kabina

Všechny předcházející generace Scénicu byly typickými MPV s jednoprostorovou karoserií a plynule splývajícím čelním sklem s kapotou. Nejnovější pokračovatel modelu má novou koncepci inspirovanou populárními SUV. Renault současně uvádí, že novinka je 4,47 metru dlouhá, 1,86 metru široká a 1,57 metru vysoká. Dlouhý rozvor náprav 2,78 metru je o 10 centimetrů delší než u elektrického Mégane E-Tech.

Automobilka láká na bohatou vnitřní prostornost, která těží z výhod moderních elektrických architektur. Díky akumulátorům uloženým mezi nápravami má plochou vnitřní podlahu, kterou kombinuje s lepším prostorem na zadních sedadlech. Renault uvádí, že tam najdeme až 278 milimetrů místa pro kolena a hned za opěradly je zavazadlový prostor se solidním základním objemem 545 litrů. Sklopením zadních sedadel jej lze zvětšit až na 1670 litrů.

Inovativní panoramatická střecha i spousta úložných prostor

Zajímavou technologickou inovací nového Scénicu je také nová inteligentní panoramatická střecha Solarbay, která se po segmentech mění z částečně průhledné na neprůhlednou. Značka ji vyvinula ve spolupráci se společností Saint-Gobain. Díky technologii „AmpliSky“ a tekutým krystalům PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) se střecha ztmaví posunem molekul způsobeným elektrickým polem.

Neprůhledná skleněná střecha Solarbay elektricky snižuje skleníkový efekt v prostoru pro cestující a zlepšuje celkový komfort na palubě, a to efektivněji než mechanická clona. Šikovnou funkcí je i automatické přepnutí do neprůhledného režimu při vypnutí a opuštění vozidla. Po opětovném nastartování se střecha znovu automaticky přepne do posledního nastavení. S novou panoramatickou střechou Renault dosáhl i většího prostoru nad hlavou.

Video se připravuje ...

V prostorném interiéru pochopitelně nechybí ani typická francouzská praktičnost. Automobilka navrhla chytré odkládací prostory s celkovým objemem 38,7 litru, největším ve své kategorii. Spolu s odkládací schránkou (4 litry) a přihrádkami na dveřích (13,6 litru) je v přední středové konzole velký otevřený úložný prostor (6,6 litru).

Další úložné schránky najdeme pod high-tech zadní loketní opěrkou (3,4 litru) nebo v kapsách pro zadní sedadla (2,4 litru) pro uložení časopisů nebo elektrických zařízeních. Šikovná je i zadní loketní opěrka se dvěma konektory USB-C, výklopnými podpěrami pro pohodlné sledování zábavního obsahu na smartphonech nebo tabletech a 3,6 litry úložného prostoru.

Technologická výbava s umělou inteligencí

Nový Renault Scénic E-Tech je standardně vybaven nejmodernějším multimediálním systémem OpenR Link s integrovanými službami Google, zakládajícím na operačním systému Android Automotive 12. Díky Google Play tak je k dispozici více než 50 aplikací pro příjemnější trávení času na palubě. Stejně jako chytré telefony, infotainment OpenR Link se ovládá jednoduše a intuitivně – dotykem nebo hlasem.

Elektrický Scénic disponuje funkcí plánování jízdy s ohledem na elektrický pohon, kterou společně optimalizují inženýři Renaultu se specialisty z Google. Výsledkem je lepší výběr nabíjecích stanic při navigování na dlouhých cestách a optimalizace nabíjení předúpravou teploty baterie před blížícím se dobíjením. Automobilka zlepšila i plánování tras a vypočítávání alternativních tras a lépe využívá údaje o počasí. Scénic E-Tech zohledňuje i směr větru a přesněji předpovídá aktuální dojezd i dobu jízdy.

V nejnovějším Scénicu se představují i proaktivní doporučení pomocí umělé inteligence. Na 12,3“ centrální obrazovce se zobrazují včasné a relevantní návrhy týkající se tepelného komfortu. Systém může navrhovat aktivaci klimatizace při nadměrném horku nebo zavření oken při aktivaci recyklace nebo čističky vzduchu. V mlze navrhuje aktivaci odmlžení, a když často jezdíte v jednom jízdním režimu, navrhne vám vyzkoušení jiného.

Výhradně čistě elektrický pohon a ekologie

Nový Renault Scénic E-Tech se bude prodávat výhradně s elektrickým pohonem ve dvou specifikacích maximálního výkonu i dojezdu. Základní varianta pro standardní dojezd je vybavena elektromotorem o 125 kW (170 koní) a 280 Nm a akumulátorem s kapacitou 60 kWh. Renault udává zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,3 sekundy a maximální rychlost 150 km/h. Nejdelší dojezd bude přesahovat 420 km (WLTP) a nejvyšší výkon nabíjení DC dosáhne až 130 kW.

Pro náročnější zákazníky bude v nabídce vylepšená verze pro prodloužený dojezd se silnějším elektromotorem o 160 kW (220 koní) a 300 Nm a s větším akumulátorem o kapacitě 87 kWh. Akcelerace z 0 na 100 km/h bude trvat 8,4 sekundy, nejvyšší rychlost dosáhne 170 km/h a nejdelší dojezd slibuje přesah 620 km (WLTP). Výkonnější nabíjení DC bude dosahovat až 150 kW.

Automobilka říká, že jízdními vlastnostmi nový Scénic E-Tech odpovídá elektrickým hatchbackům a k lepší jízdní stabilitě a ovladatelnosti přispívají delší rozvor, širší rozchod kol i celkové naladění komfortního podvozku. Elektrický Scénic je současně vybaven čtyřmi úrovněmi rekuperačního brzdění s manuálním nastavením dvěma pádly pod volantem. Maximální rekuperace pak umožňuje ovládání zrychlení i zpomalení pouze plynovým pedálem.

Nový Renault Scénic E-Tech se bude vyrábět s ohledem na ekologii a dlouhodobou udržitelnost. Renault při výrobě využije ještě více recyklovaných materiálů v exteriéru i interiéru a říká, že v novém Scénicu nenajdeme standardní kůži. Automobilka tak znovu potvrzuje svůj cíl obejít se do roku 2025 bez kůže, přičemž upřednostní recyklovaná vlákna a další materiály.

Druhý život slibují také vysokonapěťové akumulátory, jejichž modulární konstrukce umožňuje snadné opravy i recyklaci ve více než dvaceti střediscích údržby v Evropě. Když baterie přestanou poskytovat požadovaný výkon, budou využity pro stacionární skladování elektrické energie v obytných či kancelářských budovách nebo mobilních řešeních.

Nový Renault Scénic E-Tech se zatím představuje bez oficiálního ceníku. S českými cenami vás seznámíme hned, jakmile elektrická novinka Renaultu bude vstupovat na náš trh.