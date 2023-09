Za volantem Renaultu Trafic E-Tech: Pořád stejně dobrý furgon

Trafic dostal elektropohon jako poslední z tria dodávek automobilky Renault. Na papíře jeho schopnosti možná neoslní, ale odmyslíme-li si pohon, je to pořád starý dobrý trafic – pohodlná a prostorná dodávka s chytrými nápady, ale i mínusy. Podle Renaultu by mohl naplnit potřeby až čtvrtiny zákazníků středně velkých dodávek napříč Evropou, takže cílová skupina není malá.

Mohlo by se zdát, že Renault Trafic jsou včerejší noviny. Vždyť současná generace vozu se prodává od roku 2014 a poslední modernizace proběhla před třemi lety. Jenže dodávky mívají životní cykly o mnoho delší než osobní auta a francouzská automobilka si na letošní rok přichystala poměrně důležitou novinku – plně elektrickou verzi E-Tech.

Doplnila tak svou řadu elektrických užitkových aut; kangoo a master se ve verzích s elektrickým pohonem už prodávají. Elektrický master sice tvoří jen asi 3 % prodejů tohoto modelu, u kangoo je to ale 18 %, a to byla verze E-Tech dosud k mání jen v kratším provedení vozu, přičemž prodejní převahu má to delší.

Renault navíc tvrdí, že čtvrtina zákazníků všech dodávek střední kategorie, kam spadá i trafic, za den ujede nanejvýš 200 kilometrů, takže by jim bezmála třísetkilometrový normovaný dojezd elektrického traficu měl stačit – mají-li přes noc kde nabíjet. A právě tyto zákazníky označuje za cílovou skupinu novinky.

Trafic E-Tech, jak se novinka jmenuje, se představil už před nedávnem, takže jen ve zkratce. Vůz dostal 52kWh baterii, na kterou je dle měřicího cyklu WLTP možné ujet až 297 km ve standardním provedení s nejvyšší rychlostí 110 km/h a až 322 km ve verzi Long Range, která má nejvyšší rychlost omezenu na 90 km/h.

Furgon – tak Francouzi říkají skříňovým verzím dodávek, takže si dovolím u tohoto termínu zůstat – který v okolí města Bordeaux zkouším, je k mání ve verzích L1 a L2, tedy o délce 508 a 548 cm, a také ve dvou verzích výšky H1 a H2, tedy 1.967 nebo 2.498 mm. V závislosti na provedení karoserie se samozřejmě liší i dynamické parametry a dojezd. Dostupné jsou také verze „combi“ s dvojkabinou a nákladovým prostorem za druhou řadou sedaček či kabina s podvozkem, připraveným na nástavbu.

Renault Trafic E-Tech

Po vzoru ostatních elektrických užitkových renaultů se i trafic zvládne nabíjet poměrně pomalu. V základní výbavě je 7kW palubní nabíječka na střídavý proud, za příplatek může mít výkon 22 kW a za další příplatek bude k mání schopnost nabíjení i stejnosměrným proudem, ovšem jen o výkonu 50 kW.

Proč ne až osmdesát, jako zvládne elektrické kangoo? Trafic má podle automobilky jiné zákazníky a ti, které automobilka oslovila při vývoji, 80kW nabíjení nepotřebují. Pomalejší nabíjení také znamená, že trafic nemá kapalinové chlazení baterie na rozdíl od kangoo, což znamená o trochu nižší náklady a s nimi snad i prodejní cenu.

Standardní výbavou všech verzí je infotainment EasyLink a připojení k internetu, díky kterému je možné plánovat nabíjení a před odjezdem vytápět kabinu jak skrz displej ve voze, tak i skrz aplikaci v mobilu. Displej nabídne také navigaci s nabíječkami po trase a ukazatel, kam až je možné dojet s aktuálním stavem nabití baterie.

Příjemně svižný

Stav nabití exempláře verze L2H1, do nějž šplhám, je „plně nabito“, jak ukazuje analogový přístrojový štít. Displej mezi budíky říká, že vůz má za sebou 702 kilometrů od výroby a na plnou baterii dojedu 235 kilometrů. Mačkám tedy startovací tlačítko, řadím D a vyrážím na cestu.

Elektrický pohon záhy ukazuje své výhody oproti vznětovým motorům – rozjezdy jsou na dodávku docela svižné a naprosto hladké, bez vibrací, bez jakéhokoliv rušení. Papírové hodnoty výkonu možná nevypadají nijak vysoké, ale na dodávku stačí, jak ukazuje i hodnota zrychlení této verze na stovku.

Renault Trafic E-Tech

Daleko za ni se člověk ovšem nepodívá, neb ho v tachometrových 115 km/h zastaví omezovač. Kdo by chtěl jezdit rychleji, má smůlu navzdory tomu, že tachometr je cejchovaný až do 170 km/h – takhle rychle žádný elektrický trafic vlastní silou nepojede, automobilka neplánuje rychlejší provedení.

Pokud vás, stejně jako mě, zaujal malý budík s označením „kW“, vězte, že je to ukazatel dostupného výkonu. Nikoliv však něco na způsob „zásoby síly“ ve vozech Rolls-Royce; zde je ukazatel pořád na maximu, dokud je všechno v pořádku. Poklesem ručičky z maxima by vůz ukazoval snížení nejvyššího výkonu elektromotoru, aby v extrémních situacích nehrozilo poškození některé ze součástí pohonného ústrojí.

Podobně jako je příjemný lineární a ničím nepřerušovaný zátah motoru, je fajn i pohodlí na palubě. Samozřejmě nesedíme v luxusní limuzíně, ale řidičova sedačka je příjemně měkká, dá se docela široce nastavit a výhled je výborný. Také k ergonomii těžko mít velkých výhrad; jediným mínusem, zato nemalým, je absence madel na A-sloupcích, kvůli čemuž se do kabiny složitěji nastupuje.

Renault Trafic E-Tech

Trafic jakožto dodávka má i pár triků v rukávu, jako veliké zrcátko ve stínítku spolujezdce, nazvané „Wide View“ – „Široký rozhled“. Naklopíte-li stínítko správně, máte z místa řidiče mnohem lepší přehled o prostoru vpravo od předního kola; není to kamera či zrcátko na pravé straně kabiny velkého náklaďáku, ale je to lepší než nic.

Podobně se může hodit sklopné opěradlo prostředního místa, které sice spolujezdci není příliš pohodlnou loketní opěrkou, ale je tu integrovaná deska pro upevnění papírů, které by řidič se závozníkem mohli při své práci potřebovat. Konečně za zmínku stojí i průvlaky pod sedadlem spolujezdce a prodloužení nákladového prostoru nad jeho hlavou. Ten první umožní ve verzi L2H1, v níž sedíme, přepravit až 4,15 metru dlouhý tenký předmět.

Automatická rekuperace je účinná

Záhy si všímám, že na voliči převodovky není „B“ pro co nejsilnější rekuperaci po uvolnění brzdového pedálu, na volantu nejsou žádná pádla ke změně intenzity rekuperace a marně hledám i jakékoliv tlačítko nebo volbu v displeji, kterou by se tohle nastavovalo. V elektromobilech – ale nejen v nich – přitom velmi rád „plachtím“, protože to je nejlepší cesta ke snížení spotřeby, a vytáčí mě, když musím nohou na akcelerátoru hledat bod, v němž elektromotor nebrzdí ani nepřidává, a navíc tam tu nohu držet.

V elektrickém traficu ale musím buď dělat tohle, nebo vyřadit na neutrál. Rekuperace po uvolnění brzdového pedálu tu je výhradně automatická, nedá se nijak ovládat. Není však automatická podle provozu před vozidlem, jak je běžnější, nýbrž v závislosti na rychlosti jízdy – ve vyšších rychlostech je mírnější, v městských rychlostech silná – a na zatížení auta.

Renault Trafic E-Tech

Osádka čítá dva hřmotné chlapy a v nákladovém prostoru je třísetkilové závaží – nebo to aspoň říká nápis na krabici – takže zatížení je víc než půltunové. Jelikož užitečná hmotnost „našeho“ traficu je 950 kg, považuji tuto dodávku za naloženou a rekuperaci tedy za silnější, než by byla u prázdného vozu.

Většinou nemám automatický režim rekuperačního brzdění rád a i tady mě otravuje, že když zpomaluji před křižovatkou, ve velmi nízké rychlosti musím výrazně zvyšovat tlak pravé nohy na brzdový pedál, jen aby míra decelerace zůstala konstantní. Jak se totiž snižuje míra brzdění elektromotorem, kdybych pedálem nehýbal, auto by zpomalovalo méně a méně; bez použití brzdového pedálu zastavit neumí.

Jedním dechem je však třeba dodat, že co do převádění maximálního možného množství kinetické energie zpět do baterie je tenhle vynález Renaultu očividně výborný. Po 77 celkem svižných – na možnosti vozu – kilometrech na displeji svítí spotřeba 22,3 kWh/100 km a součet ujeté vzdálenosti a dojezdu dává číslo 238. Vy, kteří jste se před týdnem ptali na reálný dojezd naloženého auta, tedy vězte, že to bude ke 240-250 kilometrům v placaté krajině, jako je Polabí či Haná, či ve městě, kde se jezdí pomalu. Na horách, odhaduji, bude člověk rád za 200-210 reálně ujetých kilometrů.

Není pro každého

Na rozpis celkových nákladů vlastnictví, klíčové to metriky pro rozhodovací proces flotilových manažerů, je samozřejmě zatím brzy. Nejsou na světě servisní plány, a ostatně ani české ceny. Ty budou samozřejmě citelně výš než ty u konvenčního, naftového traficu; v zahraničí je zvládnou trochu ponížit dotace, u nás nikoliv.

Renault Trafic E-Tech

Dostane elektropohon také osobní verze? Podle automobilky zatím něco takového není na pořadu dne, i když kangoo E-Tech v osobním provedení existuje. Trafic se sedačkami místo nákladového prostoru má totiž specifický způsob využití, nemívají ho rodiny, nýbrž např. firmy specializující se na přepravu osob. Renault tak zkoumá, jak by bylo možné osobní trafic E-Tech navrhnout a postavit, aby to zákazníkům dávalo smysl.

Elektrický trafic tedy má své přednosti, ale také hromadu omezení, daných specifiky jeho pohonu. Nebude pro každého, to ani zdaleka – ale těm, kterým bude stačit jeho dojezd a kteří mají v depu, u sídla firmy či nakonec i doma možnost nabíjení, může udělat skvělou službu. Je to totiž pořád starý dobrý trafic – schopná a rozměrná dodávka, která zastane spoustu práce. Jen místo nafty „tankuje“ elektřinu.

Renault Trafic L2H1 furgon Srovnání známých parametrů konvenční a elektrické verze dCi 130* E-Tech Délka/šířka se zrcátky/výška (mm) 5.480/2.283/1.967 5.480/2.283/1.967 Rozvor náprav (mm) 3.498 3.498 Užitečné zatížení (kg) 1.089-1.251 950 Nejvyšší hmotnost přívěsu (kg) 2.000-2.500 920 D/Š/V nákladového prostoru (mm) 2.937/1.662/1.387 2.937/1.662/1.387 Šířka nákl. prostoru mezi podběhy (mm) 1.268 1.268 Max. délka nákl. prostoru s průvlakem (mm) 4.150 4.150 Nejvyšší výkon 96 kW 90 kW Nejvyšší točivý moment 320 Nm 245 Nm Nejvyšší rychlost 176 km/h 110 km/h Zrychlení na 100 km/h 14,3 s 13,6 s Spotřeba (WLTP) 6,9-7,2 l/100 km 22 kWh/100 km Zásoba paliva/elektřiny 80 l 52 kWh Dojezd na jedno doplnění (WLTP) 1111-1159 km 283 km * výkonově nejbližší varianta; v nabídce jsou motorizace o výkonu od 80 do 125 kW