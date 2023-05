V Evropě se po letech otevřel nový závodní okruh. Je na dohled od oblíbené destinace Čechů

Tak šup do ostrého hatchbacku, přibalte plavky a hurá na super dovolenou. Mezi koupačkou a drcením na okruhu vás vyloženě dělí tak deset minut cesty.

Jasně, Mácháč i Lipno jsou super, ale mají svůj vlastní závodní okruh? To určitě ne. Za to největší jezero ve střední Evropě ho má. Řeč je samozřejmě o Balatonu v Maďarsku. Nově tu byl po čtyřech letech stavby otevřen závodní okruh Balaton Park Circuit, který sídlí 85 km od Budapešti, 120 km od Slovenska, 240 km od Česka a asi 3 km od jezera Balaton. Teď vás to sem na dovolenou bude určitě lákat víc!

Jedná se o okruh první kategorie s šířkou trati 12 až 15 metrů, délkou 4,115 kilometru a šestnácti zatáčkami, na kterém je možné pořádat závody Formule 1. Na tribuny se může usadit až 10.000 diváků, nicméně je tu potenciál jít až na 120.000 v případě konání velkých závodů. Průměrně navštíví jednu velkou cenu právě zhruba 120 tisíc diváků. Na okruhu jsou tři paddocky a 48 garáží.

Tvůrci mají v plánu na příští rok výstavbu čtyřhvězdičkového hotelu s výhledem na okruh. V plánu je pak i muzeum a další atrakce. Jako první se na závodním okruhu projel bývalý pilot F1 Giancarlo Fisichella. Ředitelem okruhu je Chanoch Nissany, jehož syn Roy závodí v F2. Na okruhu se vedle tradičních závodů mohou konat i takzvané trackdays a vyloučené nejsou ani eventy s motocykly.

Autor: Vladimír Kadera