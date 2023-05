Audi Sport letos slaví 40 let. V rámci oslav ukáže i poslední Audi zesnulého Kena Blocka

Letos uplyne již 40 let od založení quattro GmbH, jak zněl původní název Audi Sport GmbH.

Historie divize, kterou dnes známe pod jménem Audi Sport GmbH, se začala psát 10. října 1983, kdy došlo k založení divize quattro GmbH. Název se sice změnil, cíle ale zůstaly stejné – vývoj zajímavých sportovních vozů a budování sportovní image značky se čtyřmi kruhy.

Jak přitom automobilka uvádí v tiskové zprávě, během uplynulých let vyrobila divize Audi Sport přes 250.000 vozidel a získala přes 400 titulů ve světě motorsportu. Můžeme připomenout úspěchy divize v sériích DTM nebo WRC, možná ještě důležitější jsou ale úspěchy na okruhu Nürburgring, ke kterému má Audi speciální vztah.

Video se připravuje ...

Již od roku 2002 je Audi Sport oficiálním partnerem jednoho z nejnáročnějších závodních okruhů na světě, což mimo jiné znamená, že dodává vozy pro organizátory. Navíc je zde Audi také nejúspěšnějším výrobcem vozů třídy GT3 podle počtu vítězství ve vytrvalostních závodech a provádí zde testování i ladění nových modelů R a RS.

Není tedy překvapením, že si značka vybrala pro oslavu čtyřicátých narozenin právě okruh, kterému se někdy přezdívá „Zelená peklo“. Ostatně stačí připomenout, že měří 20,8 kilometru, má 73 zatáček a řidiči zde se svými stroji překonávají převýšení 300 metrů.

V rámci oslav, které proběhnou během vytrvalostního závodu Nürburgring 24 konaného od 18. do 21. května, vyšle značka na trať rovnou čtyři vozy R8 LMS, které budou zdobit retro livreje. Jeden z vozů, za jehož volantem se vystřídají šampioni DTM Rockenfeller, Scheider a Tomczyk, dostane startovní číslo 40 a livrej odkazující na vůz Audi V8 quattro DTM z roku 1992.

Ještě před startem závodu se navíc okruhem prožene kolona slavných modelů z produkce Audi Sport. Zajímavé stroje však budou vidět i mimo trať. Značka plánuje vystavit například první generace modelů Audi R8 nebo RS4 Avant, současné modely R8 GT i RS4 Avant Competition a chybět nebude ani unikátní stroj Audi S1 Hoonitron, se kterým Ken Block natočil své poslední video Electrikhana.

Video se připravuje ...

Oslavy ale neskončí závodním víkendem. Od 14. června by v centrále Audi Sport GmbH v Neckarsulm měla být otevřena výroční výstava “40 years of Audi Sport GmbH – Fascination Meets Performance”, která nabídne pohled do prakticky celé historie této divize. Zákazníci se tak mohou těšit například na první vozidlo z produkce divize quattro GmbH a řadu zajímavých vozů ze sbírek Audi Sport.

Na 14. října pak Audi Sport GmbH plánuje velké narozeninové setkání pro fanoušky, které se odehraje v Audi Forum Neckarsulm. Připravena by měla být komentovaná prohlídka speciální expozice, kterou speciálně pro tento den doplní vzácné exponáty, které jinak nejsou veřejnosti přístupné. Chybět by ale neměl ani doplňující zábavný program.