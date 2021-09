V Kalifornii chystají převratnou výrobu vodíku, bude levnější a ekologičtější

Vodíkové elektromobily mají ve srovnání s těmi bateriovými jednu zásadní výhodu: nádrže naplníte v podobném čase, jako kdybyste tankovali klasická paliva. Nevýhodou vodíku, tedy alespoň v současnosti, je však nákladná a ne vždy zcela ekologická výroba. To by se však mělo změnit.

Vodíková společnost SG H2 Energy totiž chystá v kalifornském Lancasteru výstavbu nového závodu na výrobu vodíku, který bude schopen ještě efektivněji pracovat s CO 2 a navíc bude vodík vyrábět s citelně nižšími náklady.

Společnost se pochlubila předběžnou studií od Lawrence Berkley National Laboratory, podle které by měl závod využít až 30 tun existujícího CO 2 na každou tunu vyrobeného vodíku. To by mělo být o 13 až 19 tun CO 2 více, než kolik je využíváno během výroby vodíku elektrolýzou za využití obnovitelné energie. Výroba by navíc měla být až pětkrát levnější.

Závod by měl pracovat se surovinami, jako je odpadní papír a recyklovaná voda, přičemž obě tyto suroviny dodá město Lancaster, spoluvlastník závodu. Tato dohoda přitom městu přinese další finanční úspory, protože dojde k omezení vzniku skládkových plynů.

Závod by mě vyrůst na pětiakrovém pozemku, jeho výstavba má začít v prvním čtvrtletí prvního roku a výroba by měla být spuštěna ve třetím čtvrtletí roku 2023. Při dosažení plné výroby by měl závod produkovat okolo 3,85 milionů tun vodíku ročně a zpracovat okolo 42.000 tun odpadu, uvádí společnost.

Už nyní je přitom jisté, že část vyrobeného vodíku bude odkupovat japonská průmyslová společnost Iwatani, která jím bude zásobovat své plnící stanice na území Kalifornie.