V nizozemském kanálu našli Ferrari ukradené v roce 1994. Není na něj hezký pohled

Ferrari totiž letos v červnu během tréninku objevili potápěči hasičského sboru v amsterdamském vodním kanálu. Nález okamžitě oznámili policii, která ve spolupráci s armádou a hasiči na 8. července připravila záchrannou akci.

Ta bylo úspěšná, takže Ferrari se po letech strávených ve vodě zase dostalo, kam patří - na souš. Co s autem dlouhý pobyt v kanálu udělal, si můžete prohlédnout v galerii.

Brzy se také potvrdilo, že se skutečně jedná o Mondial, jehož odcizení majitel ohlásil v roce 1994.

Z dalšího vyšetřování vyšlo najevo, že ve voze nedošlo k žádnému trestnému činu. Bohužel se také nenašel nějaký důkaz, který by policisty přivedl na stopu pachatele. Nebo pachatelů.

A protože tehdejšího majitele po zmizení vozu odškodnila pojišťovna, Ferrari si převzala právě ona pojišťovna, která řeší, jak s vozem naloží.

Údajně ho nemůže prodat jako celek, může ho však rozebrat a prodat jednotlivé díly. Zájem prý je, přestože většina dílů už v žádném autě použít nepůjde.

Další možností je, že se Ferrari přestěhuje do nějakého muzea, které ho vystaví jako exponát. To by asi byl vhodnější krok, co myslíte?