V Texasu se záhadným způsobem objevila Lada 2110 na prodej. Tipnete si cenu?

A jde opravdu o záhadu, vysvětlení totiž nemá ani prodejce. Kromě toho, že se ruské Lady v USA neprodávaly, je ještě zvláštní, že jde o auto z roku 2001. Tedy takové, které nesplňuje požadavky na provoz importovaných aut.

Ve Spojených státech totiž můžete provozovat pouze ty dovezené vozy, jejichž stáří přesahuje 25 let. Ostatně i proto texaský prodejce Lady (VAZu) 2110 píše, že si myslí, že by sedan dokázel přihlásit na tamní značky. Možná... Takže spíš tušime, že by to nedokázal.

Pozoruhodný je také nájezd, na tachometru najdeme pouhých 15.494 kilometrů. Ale i když prodejce tvrdí, že Lada startuje, jezdí a řídí se jako nové auto a že technika je v excelentním stavu, fotografie naznačují několik vad.

Nejde jen o nepůvodní kola, ale spíš o prasklinu na palubní desce, která je navíc trochu zderfomovaná a celkově vypadá poměrně zašle, nebo o stav výplní dveří či částí sedadel. Výbava zahrnuje elektrické stahování oken nebo stereo značky Pioneer.

O pohon se stará zážehová jedna-šestka, pravděpodobně o výkonu 66 kW.

A cena? Pohledem Čecha je poměrně vysoká, prodejce žádá 10.950 dolarů, což je v přepočtu asi 240 tisíc korun. Pro zajímavost, Lada 2110, vyráběná v letech 1995 až 2007, je jako ojetina poměrně vzácná i u nás.

Po rychlém pátrání v tuzemské inzerci jsme našli jediný kus na prodej, navíc jen v karosářské verzi hatchback a tedy s označením 2112. Stroj z roku 2002 je k mání za 25 tisíc korun.