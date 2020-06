Co to vůbec je ten silentblok? Zjednodušeně řečeno jde o pryžokovový antivibrační prvek. Někdy se také uvádí, že jde o deformační tlumič. Aby mohl plnit svůj účel, musí být vyroben z materiálu s takzvaným velkým vnitřním útlumem. Obecně vzato se silentbloky hodí pro pohlcování kmitavého pohybu o malé výchylce (amplitudě). Jednotlivé silentbloky se liší mimo jiné také tvarem. V automobilech nejčastěji najdete pouzdrové silentbloky ve tvaru válce. Silentbloky ale mohou být také kuželové, ve tvaru špulky, kulové či složitého tvaru. Záleží na konkrétním použití.

Není guma jako guma

Klasický pouzdrový silentblok válcového tvaru se skládá z kovového válce menšího průměru vloženého do válce většího průměru. Prostor mezi oběma válci je vyplněn pryží. Pryž je organická sloučenina, přičemž v případě silentbloků se používá běžně šest různých druhů. V automobilovém průmyslu pak nejčastěji najdete pryž SBR neboli Buna Styrol Butadien, případně NBR, což je Perbunan. V souvislosti se silentbloky ale existují i jiné pryže, například z přírodního kaučuku, chloroprenu či neoprenu, případně ze silikonu. Každý z těchto materiálů má jiné vlastnosti. Z těch mechanických se liší pevností v tahu a dále tažností. První údaj se měří v N/mm2, druhý se uvádí v procentech. Třeba SBR má pevnost v tahu 7 až 25 N/mm2 a tažnost 100 až 450 procent. Dále se sleduje odolnost proti působení oleje, benzínu, ozónu a kyseliny. Podle toho, kde má silentblok plnit svůj účel, pak konstruktéři volí příslušnou pryž.

Vlastnosti (zejména tuhost silentbloků) pak mohou ovlivňovat některé konstrukční úpravy. Například použití kovové výztuhy, která se vloží do pryžové části mezi dva výše zmíněné válečky z kovu rozdílného průměru. Toto používají někteří výrobci pro zavěšení kol sportovních automobilů. Smyslem je zachovat dobré tlumení hluku od odvalujícího se kola, což je takzvané třepetání, a současně zlepšit přesnost řízení. Při působení odstředivé síly na kolo v zatáčce tak při použití vyztužených silentbloků nedochází k jejich tak výrazné deformaci, což zhoršuje držení stopy kola v zatáčce.

Dále se používají silentbloky složitých tvarů, které mají díky tomu odlišnou tuhost v různých směrech. Ve směru podélném s osou vozidla jsou většinou měkčí, takže lépe pohlcují hluk od odvalujícího se kola. Ve směru kolmém na podélnou osu vozidla zase tužší, čímž splňují předpoklad pro přesnější řízení a tedy i vedení kola při působení odstředivé síly při jízdě v zatáčce.

Jinou variantou je kombinace kovu, pryže a kapaliny. Tento druh silentbloku, mezi automechaniky přezdívaný „hydrolágr“, se používá jak pro uložení motoru a převodovky v karoserii, tak také na zavěšení kol. Příkladem prvního použití je třeba motor Porsche 944, druhého vozy Mercedes-Benz třídy C W203 či Mazda MX-3 a 323F (BA).

Zvyšují komfort, šetří auto

Primární důvod užití silentbloků je zajištění akustického komfortu při jízdě, neboť se díky nim snižuje jak hlučnost vozidla, tak také jeho vibrace vznikající od podvozku a pohonu. Tím, že hnací řetězec uložíte do karoserie v silentblocích a tedy vlastně měkce, snižujete současně zatížení obou částí vozidla. Motor vozu s převodovkou stejně jako karoserie totiž produkují vibrace o rozdílné frekvenci a vlnové délce. Použitím silentbloku vlastně částečně zabráníte či přesněji snížíte vzájemné prolínání vlnění o různých frekvencích a vlnových délkách neboli interferenci. Při ní může docházet jak k útlumu chvění, což by bylo žádoucí, tak také k jeho zvyšování. A to je naopak velmi nežádoucí, neboť by to při dlouhodobějším účinku vedlo ke snížení životnosti pohonu, respektive karoserie.

Z toho je jasné, že dlouhodobé ježdění s nefunkčními silentbloky vede k poškozování vozidla, byť v praxi se tato skutečnost patrně příliš neprojeví. K výměně vadných silentbloků, případně částí s nimi (ramena náprav), tak majitele vozidel donutí zvýšený hluk od podvozku či motoru, v případě podvozku pak zhoršené jízdní vlastnosti a v případě návštěvy STK také fakt, že takové auto, má-li vůle v přední nápravě, jí za normálních podmínek neprojde.

Praskliny kontra únava

Jak ale spolehlivě poznat, zda je konkrétní silentblok vadný? Ano, klepání od podvozku sice může způsobovat vadný silentblok, případně čep ramene či spojovací tyče, ale také nemusí. Klepavé zvuky může vydávat třeba volný výfuk či něco úplně jiného, co vůbec nemusí souviset s podvozkem.

Skutečný stav silentbloků podvozku odhalíte až při detailní prohlídce, nejlépe s pomocí montážní páky. Jen takto lze zjistit, zda je silentblok, přesněji jeho pryžová část, prasklá. Silentbloky - přesněji jejich pryž, také s léty stárne, takže změna vlastností silentbloku ani nemusí souviset s jeho prasknutím, ale také s únavou. Typickým projevem unavených silentbloků je jakoby gumové a málo přesné řízení a dále směrová nestabilita vozidla při jízdě ve vyjetých kolejích. Takové auto si pak jede, kam chce, a tedy cestuje ze strany na stranu.

Vcelku nebo samostatně

Pokud se prokáže, že je některý ze silentbloků ramene zavěšení kol vadný, lze jej vyměnit buď samostatně, nebo vcelku s ramenem. První způsob je cenově zpravidla lacinější, byť mnohem pracnější. Demontovat silentblok z ramene, či některé části podvozku (nápravnice) znamená použít lis v kombinaci s vhodnými nástavci. Při montáži nového silentbloku je nezbytně nutné dodržet jeho polohu, například podle montážní značky vyražené na jeho kovovém pouzdře.

V některých případech komplikuje výměnu silentbloků fakt, že je výrobce vozidla coby samostatný díl nedodává. Druhovýroba sice bývá obyčejně vstřícnější, ale ne vždy. Pokud má navíc podvozek specifické silentbloky, například kombinující pryž a kapalinu, tak je zpravidla nedodává. Nebo nabízí, ovšem pouze pryžový, který nemá vlastnosti původního náročného, ovšem současně drahého řešení.