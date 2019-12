Vánoční přání od Volkswagenu zřejmě poodhaluje nejdostupnější elektromobil ID

Na obrázku můžeme vidět siluetu Santa Clause za volantem kompaktního hatchbacku, který svými tvary dokonale zapadá do designového jazyka elektrických modelů z rodiny ID. Obrázek sice neodhaluje žádné detaily, přesto nabízí řadu nápověd.

Hned na první pohled zaujme protáhlé čelní sklo, které volně přechází do střechy. V zadní části zaujme decentní spoiler, který protahuje střešní linii. Pod relativně malým zadním sklem je pak umístěna červená světelná LED liště, která se táhne napříč celou šířkou vozu.

Za pozornost však stojí i poměrně zakulacená příď, minimální přední i zadní převisy karoserie nebo masivní prosklení, které nenarušuje chybějící B-sloupek.

Tajemný model by měl být podle informací britských kolegů z AutoCar základním modelem z palety elektrických modelů ID, jehož budoucí označení (nebo alespoň označení konceptu) má znít ID. Entry. Novinka ve formě konceptu by měla být představena v příštím roce a do výroby by se mohla dostat již v roce 2022.

Aby byl budoucí model ID. Entry co nejdostupnější, měl by údajně vzniknout na levnější verzi elektrické platformy MEB. Snižování nákladů se pak samozřejmě podepíše i na kapacitě baterie, která by mohla nabídnout dojezd okolo 209 až 241 km na jedno nabití.

To sice není nijak oslnivá hodnota, automobilka však dobře ví, na koho cílí. Ralf Brandstätter, provozní ředitel značky VW, v rozhovoru pro AutoCar uvedl, že ID Entry bude „malým vozem, který budou lidé využívat na krátké vzdálenosti.“ Podle jeho slov navíc lidé průměrně denně najedou okolo 25 kilometrů.

Volkswagen has given us a sneak peak at a new entry-level ID model set to arrive as a production model in 2022 https://t.co/aH41eV0w0f pic.twitter.com/yD3twRujAX — Autocar (@autocar) December 19, 2019

Podle Brandstättera by se navíc novinka mohla stát spíše „druhým nebo třetím“ autem do rodiny, takže dlouhý dojezd na jedno nabití vlastně ani nebude potřeba.

Velikostně by se novinka měla pohybovat napůl cesty mezi modly e-Up a Polo, což podle kolegů z AutoCaru znamená délku okolo 3800 mm. Díky elektrické platformě a inovativnímu uspořádání interiéru by však vnitřní prostor mohl být klidně srovnatelný s osmou generací modelu Golf.