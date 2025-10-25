Varovné majáčky místo trojúhelníku mohou zachránit životy. Konec špacírování po dálnici!
Chodit pěšky po dálnici je o život. Přitom nás předpisy k takovým vycházkám nutí, a to kvůli umístění výstražného trojúhelníku. Španělé řekli takovému trajdání dost.
Ve Španělsku budou muset řidiči od 1. ledna 2026 vozit v autě žlutý majáček, označovaný též jako balíza V16. Ten v případě zastavení auta na dálnici umístí řidič na střechu, aby nemusel dávat trojúhelník.
Je to vlastně paradox. Chodci nemají na dálnici co dělat. Když se nějaký opilec či hlupák vydá pěšky na tento druh komunikace, většinou ho, než dorazí do cíle, lapí policie. Přitom zákony v celé Evropě nutí řidiče, aby se vydávali na procházky po dálnicích. Ano, můžeme se bavit o tom, že když máme na dálnici poruchu, že přece můžeme vlézt za svodidla a jít na místo, kam dáme trojúhelník, za nimi, jenže
Někde je prudký sráz dolů či naopak nahoru, a tudíž je chůze za svodidly, navíc třeba ve sněhu nebo po hustém dešti, dost nepříjemná, až nemožná. Někde vede dálnice v zářezu podél skály nebo musíte jít přes most. V takovém případě nezbývá než jít pěšky po dálnici. V ČR je povinnost umístit trojúhelník 100 metrů za vozidlo. Pokud by to například kvůli zatáčce bylo nevhodné, může být vzdálenost větší. Jít postavit trojúhelník znamená ujít minimálně 100 metrů, vrátit se dalších sto a po vyřešení závady ho jít zase sbalit a vrátit se. Opět tedy tam a zpět 200 metrů. To znamená uběhnout na komunikaci vyhrazené jen motorovým vozidlům dohromady minimálně 400 metrů.