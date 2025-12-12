Ojeté Volvo XC90 I (2002–2014): Švédský maratonec
Vstup Volva do segmentu luxusních SUV se zaměřil na komfort osádky, a hlavně na pasivní bezpečnost. Výsledek byl extrémně oblíbený – XC90 vydržela ve výrobě přes 12 let a prodalo se jí přes 600 tisíc kusů. Dnes už má většina z nich za sebou mnoho set tisíc kilometrů, ale dobré kusy si drží vysokou cenu. Stojí za ni i dnes?
Hovoříme-li o autech s dobrou pasivní bezpečností, nelze nezmínit značku Volvo. Její vozy dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu, co si můžete koupit. Právě pasivní bezpečnost – ale nejen ona – stojí za obrovskou oblibou první generace Volva XC90 i za tím, že si dnes kousky v dobrém stavu drží mimořádně vysokou cenu.
XC90 se představila v lednu 2002 na detroitském autosalonu. Místo premiéry nebylo náhodné, od začátku bylo jasné, že Volvo se svým prvním velkým SUV míří zejména na americkou klientelu. Odmyslíme-li si Jeep Grand Cherokee a Range Rover, což ale byly offroady s přidaným komfortem, kategorie luxusních SUV spíš na asfalt než do terénu se na počátku nového milénia teprve rozbíhala. Kromě zmíněných bylo na výběr mezi Mercedes-Benzem ML, který byl rámové konstrukce s redukcí, a BMW X5.
XC90 oproti Němcům nabízela poměrně zásadní výhodu – mohla mít sedm sedaček. Ty poslední dvě se vyklápějí z podlahy zavazadlového prostoru, což znamená, že rezervní kolo je umístěno zespoda vozu. Spouští se ze svého úložiště zevnitř, takže obavy z krádeže mít nemusíte, ale je vystavené vnějším vlivům a s léty rezne.
