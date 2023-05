Ve Francii jde do dražby dřevěný Citroën 2CV. Jezdí, může stát i 4,5 milionu

Ve Francii se na začátku června bude dražit automobil Citroën 2CV, který je vyrobený ze dřeva. Odhadovaná prodejní cena plně funkčního vozu je 150.000 až 200.000 eur (3,5 až 4,7 milionu korun). Výroba truhláři zabrala pět let, auto je pojištěné a prošlo technickou kontrolou, uvedla agentura AFP.

Karoserie vychází z modelu AZKA z roku 1955 a je celá ze dřeva ovocných stromů. Základ karoserie je z hrušní a jabloní, dveře a kufr jsou z třešňového dřeva, blatníky jsou z ořechu a palubní deska z jilmového dřeva. Sedačky jsou potažené šedou látkou. Dřevěná část je na podvozku modelu Citroën Dyane z roku 1969 a auto pohání benzinový motor o objemu 602 kubických centimetrů.

Truhlář Michel Robillard dělal dřevěné makety vozů pro značku Ferrari, do Citroënu 2CV se pustil v roce 2011. "Strávil jsem s ním pět let života, 5000 hodin práce, vášně, dnem a někdy i nocí. 2CV pak vyjelo z mé dílny v září 2017," uvedl Robillard. "Teď je mi trochu smutno, v hlavě už mám ale další bláznivý projekt. Za 27 měsíců vytvořím DS21 Cabriolet coupé Chapron, abych oslavil 70. výročí značky DS," dodal truhlář, který je již v důchodu.

"Je to jediné dřevěné auto na světě, které je plně funkční. Je to zcela ojedinělá aukce, je to unikátní auto a zároveň umělecký předmět," uvedl Aymeric Rouillac z aukční síně.

Odhad prodejní ceny vychází z dosud nejdražšího prodaného exempláře stejného modelu, který se vydražil za 176.000 eur (4,2 milionu korun). Aukční síň ale odhaduje, že tento rekord by na dražbě 4. června v Montbazonu mohl padnout.