Vedení Tesly o chybách Autopilotu vědělo! Floridský případ míří před porotu

Floridský soudce Reid Scott seznal, že v případu smrtelné nehody Tesly Model 3 se zapnutým autopilotem z roku 2019 bude třeba rozhodnutí poroty. Vedení automobilky včetně šéfa Elona Muska podle „rozumných důkazů“ vědělo, že Autopilot nefunguje správně, cituje soudce agentura Reuters.

O co jde? Stephen Banner jel ve své Tesle Model 3 v roce 2019 po floridském Delray Beach se zapnutým Autopilotem, balíkem asistenčních systémů pro částečně samočinné řízení, kterým je automobilka Tesla známá. V rychlosti zhruba 110 km/h ovšem jeho vůz vjel pod návěs kamionu, který mu příčně vjel do cesty. Náraz teslu „skalpoval“ o střechu a padesátiletého Bannera usmrtil.

Automobilka tehdy tvrdila, že v době nehody nebyl Autopilot aktivní, ovšem policejní vyšetřování to vyvrátilo. Bannerova rodina hnala automobilku k soudu; podle tehdejších vyjádření jejích právníků systém nefungoval správně, třebaže byl aktivní. Záznamy vozu odhalily, že Banner po aktivaci Autopilotu, což bylo zhruba 10 sekund před nárazem, pustil volant.

Žalující strana se tedy smí s Teslou soudit o odškodnění kvůli „záměrnému prohřešku“ a „závažné nedbalosti“. Patrně ale nejde o to, že by Autopilot samotný fungoval chybně, nýbrž zas a znova o to, jakým způsobem byl inzerován.

Podle soudce existují důkazy o tom, že Tesla „zahájila marketingovou strategii, která vylíčila produkty jako autonomní“ a že veřejná prohlášení Elona Muska „měla významný vliv na důvěru ve schopnosti produktů“. Také podle něj žalobkyně, manželka zesnulého Bannera, může argumentovat tím, že varování ohledně fungování systému Autopilot v materiálech automobilky není dostatečné.

Tesla s pojmenováními svých produktů „Autopilot“ a „Full Self Driving“ („Plně samočinné řízení“) naráží u různých úřadů napříč světem dlouhodobě. V řadě případů však soudy nakonec uznají, že informace poskytnuté výrobcem ohledně těchto systémů jsou dostatečné k tomu, aby řidič nebyl na omylu, že jeho tesla zvládne řídit zcela sama.

V tomto případě však není vyloučeno, že bude výsledek jiný. Soudce uvedl, že Bannerova nehoda je podobná tragické nehodě z roku 2016, při níž Autopilot v tesle Joshuy Browna nezaregistroval kamion, který vjel vozu příčně do cesty. „Je důvodné usuzovat, že obžalovaná Tesla prostřednictvím svého generálního ředitele a inženýrů věděla o problému, že Autopilot nezvládá detekovat příčně projíždějící vozidla,“ uvedl soudce Scott.

Podle Bryana Walkera Smitha, profesora práva na Univerzitě Jižní Karolíny, je shrnutí důkazů soudcem důležitým milníkem, protože naznačuje „alarmující nesoulad“ mezi tím, co automobilka Tesla věděla, a tím, co říkal její marketing. „Tento názor otvírá dveře k veřejnému slyšení, v němž bude soudce patrně nakloněn připustit řadu svědectví a dalších důkazů, které mohou být pro Teslu a jejího generálního ředitele poněkud nepříjemné,“ komentoval situaci Smith pro agenturu Reuters.