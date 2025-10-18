Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Velké srovnání osobáků podle tažné síly: Jednou si na ně vzpomeneme!

Auta k tažení přívěsů
Škody Enyaq iV80
Škody Enyaq iV80
S dieselem utáhl Hyundai Staria 1500 kg, s hybridem mít kouli ani nemůže
5 Fotogalerie
Leoš Káňa
Leoš Káňa
Diskuze (1)

Za deset let by se měla přestat prodávat auta se spalovacími motory. Pro tahání přívěsů je přitom nafta zatím nejlepším řešením. Snažili jsme se zjistit, zda se rýsuje nějaká srovnatelná náhrada, a proto jsme porovnali všechna u nás prodávaná osobní auta podle jejich tažné síly.

O Češích se často říká, že jsou národem stěhováků. Osobní automobily tedy vybírají i podle toho, kolik toho převezou. Potřebují co nejobjemnější kufr, aby do něj narovnali obří nákupy a zavazadla při cestách na dovolenou. A také musejí pobrat spoustu nářadí či stavebního materiálu, protože každý druhý z nás je kutil a má chatu, na kterou je potřeba odvézt všechno možné.

Často ale samotný zavazadelník nestačí, takže přichází na řadu přípojný vozík, do nějž se uloží rozměrnější věci. Druhým důležitým kritériem tedy je, kolik toho kupované osobní auto utáhne. Tento požadavek se ještě stupňuje u jedinců, kteří na dovolenou vyrážejí s obytným přívěsem, protože mají rádi svobodu pohybu nebo se jim prostě nechce platit za předražené hotely. Těch je také dost, což dosvědčují závěrečné dvě stránky tohoto tématu.

Další skupinou jsou lidé, kteří pravidelně jezdí nakupovat ojeté automobily do zahraničí a potom s nimi obchodují – dodávek s plošinou a paleťákem je na našich silnicích také dost. Nesmíme zapomenout ani na dělníky se zapojeným přívěsem, na němž trůní malý bagřík. Takových souprav vídáme na silnicích možná nejvíce a připadá nám, že každý druhý Čech je momentálně i zručný bagrista.

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Možnost aktivního zapojení do diskuzí a anket
Pokračovat ve čtení
Vstoupit do diskuze (1)

Doporučeno

Články z jiných titulů