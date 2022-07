Video: Dodávka Mercedes EQV má multimédia na úrovni osobáku i chytré zrcátko

Před časem se v redakci zastavila elektrická dodávka Mercedes-Benz EQV pro sedm cestujících. Brzy samozřejmě dojde na tradiční test, ale ještě před podrobným zkoumáním vozu samotného a jeho jízdních vlastností jsme se společně s kamerou podívali na multimediální prostředí.

Ačkoliv EQV staví na stejných základech jako užitkový sourozenec, uvnitř je to možná až překvapivě moderní auto. Samotné pracoviště řidiče totiž nemá daleko k tomu, co známe z klasických osobních mercedesů. A nemyslíme jen multimediální systém s vestavěnou navigací a spoustou funkcí, vhod přijde i obraz ze zadní kamery, jenž lze promítat do vnitřního zpětného zrcátka. Ale nebudeme předbíhat, všechno důležité se dozvíte ve videu výše!