Video: Martin Vaculík otestoval legendární gazík! Jak se UAZ Hunter předvedl v terénu?

Není moc vozů, které by automobilového specialistu Martina Vaculíka nadchly natolik, aby o nich chtěl dobrovolně natočit půlhodinové video. Když se ale v redakci zastavil UAZ Hunter, mnoho přemlouvání nám to nedalo.

Jak se totiž v dnešním videomateriálu dozvíte, „gazík“ stále můžete pořídit jako zbrusu nové auto. Záměrně neříkáme moderní, protože co do techniky a interiéru pořád vyznává ty nejpůvodnější hodnoty. A nebyl by to pořádný test UAZu Hunter, kdyby s ním Martin Vaculík nevyrazil do terénu. Troufáme si říct, že dnes se opravdu máte na co těšit!

A pokud vás videa Martina Vaculíka baví, nezapomeňte nás sledovat také na instagramovém profilu @auto.cz. Tam o novinkách od tohoto oblíbeného tvůrce s předstihem informujeme a publikujeme i zajímavé materiály ze zákulisí.