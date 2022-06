Video s Audi RS 6 Avant: Jak utopit skoro milion korun v příplatcích? Takto

Osm válců, 600 koňských sil, 800 newtonmetrů točivého momentu a stovka pokořená za 3,6 sekundy. Parametry Audi RS 6 Avant jsou působivé nejen na poměry kombíků. Nejsou to však jediná čísla, která stojí za zmínku. Ta další najdeme v ceníku, konkrétně mezi příplatkovými položkami. Při konfiguraci testovaného exempláře se totiž někdo rozšoupl a proinvestoval skoro milion.

Není to zas tak velké překvapení. U prémiových značek jsme zvyklí, že statisíce při sestavování „ideálního“ kousku mizí zatraceně rychle. Obzvlášť v případě sportovních verzí. Přesto jsme se ve videu podrobně zaměřili na to, kolik který příplatek vlastně stojí a jak se povedlo skoro milionovou výbavu nakupit. Všechny položky vypsané do posledního detailu najdete už zítra v tradičním testu. A samozřejmě se dozvíte i to, jak Audi RS 6 Avant jezdí!