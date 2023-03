Víte, čím jezdí John Cena? Jeho volba možná překvapí, ale dává smysl

John Cena se proslavil především jako profesionální wrestler, postupně se však propracoval také k hudbě a následně i herectví. Ostatně mnozí z nás si ho mohou pamatovat z Rychle a zběsile 9, kde usedal za volant Fordu Mustang GT350. Jeho vztah k automobilům je však pozitivní i mimo filmová plátna.

V jeho sbírce by se měla nacházet celá řada zajímavých automobilů, přičemž v minulosti se hovořilo především o amerických klasikách, jako je Plymouth Superbird z roku 1970, Dodge Hemi Charger 426 z roku 1966, COPO Chevrolet Camaro z roku 1969, Ford Mustang Saleen Parnelli Jones Limited Edition z roku 2006 nebo unikátní InCenaRator, postavený na základech Chevroletu Corvette C7.

Součástí sbírky by měl být také Ford GT z roku 2006, navazující na ikonu závodů Le Mans. Mnohem slavnější se však staly peripetie slavného herce s druhou generací Fordu GT z roku 2017, kvůli které se dostal do právního křížku se samotnou automobilkou. To je však dnes vedlejší.

Nás dnes totiž zajímá vůz, který John Cena označuje za své „daily“, tedy automobil ke každodennímu cestování. Pokud byste předpokládali, že při jeho výšce a namakané postavě půjde o SUV, případně nějaký klasický americký truck, budete na omylu. Cena má totiž velice zajímavý vkus.

Při debatě o automobilech v rozhovoru na YouTube kanálu Andrew Santino totiž Cena prozradil, že při cestách na delší vzdálenost než 10 mil (cca 16 km) používá Hondu Civic Type R z roku 2020 s manuální převodovkou. Mimochodem informace padne v čase zhruba 1:09:42.

„Má výbavu, je to manuál a je spolehlivé,“ vysvětluje svou volbu moderátorovi, který neskrývá údiv. „Kámo, je to model 2020, má třetí pedál a při 145 mílích za hodinu je stabilní. Prostě to jede. Má to zadní sedadla, takže můžu i vyzvedat lidi.“ Mimochodem 145 mil za hodinu je v přepočtu asi 233 km/h. Jeho jízdní styl tak musí být poměrně zajímavý.

„Když máš kabelku, tak jsi s Lamborghini Countach v háji,“ přidává Cena srovnání se staršími ikonickými auty, o kterých se předtím mluvilo. Navíc neopomíná zmínit i další jejich nedostatky. „Navíc jsou trochu drsnější. Spojka je trochu souboj a je opravdu náročné udržet tyhle věci v provozu. Pořád jsou v servisu, pořád z nich někde něco teče.“

„Pokud potřebuju jet autem na vzdálenost, která je delší než třeba 10 mil, je to Civic,“ uzavírá Cena. Na otázku, jak dlouho vlastnil Countech, ovšem odpovídá, že ho stále má. Jeho sbírka automobilů tak musí být skutečně zajímavá a nejspíš i docela pestrá.

Na závěr pak můžeme dodat, že nedlouho po rozhovoru se na instagramovém profilu americké celebrity objevila fotografie modré Hondy Civic Type R. Bohužel bez jakéhokoliv komentáře, jak je na profilu Ceny zvykem.