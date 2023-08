Magistrát a vedení Prahy 1 připravují zpoplatnění vjezdu do centra, ke kterému by mělo dojít již začátkem příštího roku.

O zpoplatnění vjezdu do centra hlavního města, nebo přinejmenším některých jeho částí, se mluví již delší dobu. Přesný termín zatím stále není jasný, magistrát i Praha 1 se však shodují na období během ledna či února příštího roku, jak uvedl iRozhlas.cz.

Magistrát už má zpracovanou právní analýzu, na jejímž základě vznikl návrh opatření. Společně s vedením Prahy 1 se pak nyní řeší podrobnosti tohoto opatření, včetně přesného vymezení zpoplatněných oblastí či výjimek.

„Po dohodě s Prahou 1 chceme tu zónu stanovit tak, aby to splňovalo především dopravní řešení. Aby se nám nezpožďovaly tramvaje přes Malou Stranu a Smetanovo nábřeží, protože to se pak promítá do celé té sítě,“ uvedl pro iRozhlas.cz náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib.

Podle prvotních návrhů by řidiči měli platit za vjezd především na Malou Stranu a Smetanovo nábřeží. Od poplatku budou osvobozeni rezidenti, kromě toho se ale projednávají ještě další výjimky – například zda budou osvobozeni také provozovatelé s provozovnou, nebo obecně ti, kteří mají ve vybraných oblastech zapsanou firmu, uvedla pro iRozhlas.cz starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.

Podle analýzy by po zavedení poplatku mohl nastat jediný větší problém v Ječné ulici, která je poměrně vytížená. Technická správa komunikací, která zpracovává podrobný model dopadu zpoplatnění na provoz v jiných částech města, ale pracuje na řešeních.

Proti návrhu zpoplatnění se ale ozývají některé městské části, například Praha 6, 8 nebo 9, které se obávají, že se doprava z centra přesune na jejich území a způsobí zde dopravní komplikace. Podle Zdeňka Hřiba však již předchozí uzavírky Smetanova nábřeží ukázaly, že se doprava přesunula především do tunelů.

Vojtěch Ryvola, radní pro dopravu Prahy 1, měl navíc již před časem uvést, že zpoplatnění by mohlo být dočasně zrušeno v době dopravních uzavírek nebo velkých problémů.