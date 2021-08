Volkswagen chystá městský crossover ID.2. Už se rýsují první informace o novém elektrovoze

Nabídka elektromobilů značky Volkswagen se v příštích letech rozšíří také směrem dolů. Co očekávat od chystaného modelu ID.2, už uvidíme co nevidět.

Elektrická řada Volkswagenu ID. na evropských trzích aktuálně čítá dva modely - kompaktní hatchback ID.3 a kompaktní SUV ID.4 Nabídka se ale bude v dalších letech dále rozšiřovat. Již brzy má debutovat SUV kupé ID.5 nebo van ID.Buzz. V dalších letech pak portfolio ID. bude expandovat také směrem dolů.

Volkswagen totiž čile pracuje na městském SUV s elektrickým pohonem, kterému se říká ID.2. V podobě konceptu ho přitom údajně spatříme co nevidět, vizi tohoto modelu by totiž Volkswagen měl vystavovat na nadcházejícím autosalonu IAA v Mnichově.

Půjde přitom o vůbec první model s novou verzí architektury MEB, přizpůsobené zástavbě v automobilech malých segmentů. Tzv. MEB Entry mají do budoucna použít i další elektromobily malých tříd - Volkswagen s ním počítá ještě pro malý hatchback ID.1, své deriváty této dvojice zřejmě nabídne také Škoda a Seat a zřejmě i Audi. Cupra by jej pak měla využít pro auto vycházející z letošní studie UrbanRebel.

Volkswagen ID.2 má být vozidlo odpovídající velikosti dnešního T-Crossu. Díky prostorově méně náročnému elektrickému pohonu však má nabídnout prostornější kabinu, na úrovni většího T-Rocu.

Baterie mají údajně použít lithium-železo-fosfátové články, které mají být až o 50 % levnější než dnešní bateriové články, což má pomoci snížit cenu takového vozu. Nevýhodou sice může být nižší dojezd a delší doba nabíjení, v automobilce ale vládne názor, že u vozu segmentu B to tolik nevadí, vzhledem k tomu, že takové automobily obecně najedou méně kilometrů.

Vůz podobně jako větší zástupci rodiny ID. nabídne vícero derivátů, s odlišnou kapacitou baterií. Ta by se mohla pohybovat od 30 kWh do 45 kWh podle verze. Ty by měly postačit k dojezdu 193 až 290 kilometrů.

Volkswagen ID.2 přitom na trh podle posledních zpráv dorazí až v roce 2025, o dva roky později, než naznačovaly původní plány. Ceny elektrických komponentů (především baterií) totiž neklesají tak rychle, jak koncern doufal. Cílem je se totiž dostat s ID.2 na cenovku kolem 20.000 eur (cca půl milionu korun), což by se v roce 2023 podle všeho nepovedlo. Respektive nezdařilo by se to tak, aby Volkswagen na takovém voze vydělával. I teď přitom vládnou obavy, že ani v roce 2025 se nepovede takhle malý elektromobil prodávat za cenu na úrovni vozu se spalovacím motorem.