Volkswagen ID.4 nenávratně skončí. Model ID.5 čeká ještě horší osud
Německá automobilka utlumí projekt číselného označování elektrických modelů ID. Místo toho vsadí na osvědčená jména. Jednou z prvních vlaštovek bude SUV ID.4.
Elektrická rodina volkswagenů dostala koncem minulého desetiletí označení ID., k němuž se přidalo číselné označení. Prvním zástupcem této řady se stal hatchback ID.3, pomyslný nástupce kompaktního Volkswagenu Golf. Následovala SUV ID.4 a ID.5 a liftback a kombi ID.4. Jedinou výjimkou se stala dodávka ID. Buzz, která jako by předznamenala návrat Volkswagenu k osvědčeným jménům.
Elektrická alternativa k modelu Polo se totiž bude jmenovat ID. Polo. A úspěšné SUV ID.4, technické dvojče Škod Elroq a Enyaq a Fordů Capri a Explorer, se v rámci letošní velké modernizace promění ve Volkswagen ID. Tiguan, aby lépe reflektoval postavení v rámci firemní hierarchie.
O změně jména a vlastně částečně i filozofie oddělených modelů se spekulovalo dlouho, ovšem až nyní tuhle informaci oficiálně potvrdila odborová organizace IG Metall Emden, jež zastupuje zájmy pracovníků v továrně v Emdenu, kde se ID.4 z velké části vyrábí. Některé vozy vznikaly také ve Cvikově, tamní závod si ovšem v portfoliu zanechá pouze Audi Q4 e-tron a pravděpodobně také Cupru Born a některé verze Volkswagenu ID.3.
Velká proměna proběhne v rámci letošní výrazně modernizace Volkswagenu ID.4, který zatím žádnou výraznější estetickou proměnou na rozdíl od Škody Enyaq neprošel. Jestliže čtyřka se dočká očekávaného osvěžení, sesterské ID.5 s rychle klesající linií střechy připomínající kupé skončí. Úplně. Tahle varianta mezi zákazníky tolik nerezonovala. Ostatně v Česku ji už ani oficiálně nekoupíte.
Spolu s přejmenováním na ID. Tiguan se k stejnojmennému SUV se spalovacími motory ID.4 přiblíží také po stránce designu. Oba vozy mají zůstat jasně rozpoznatelné, elektrické SUV se ovšem minimálně po stránce exteriéru svému úspěšnému sourozenci přiblíží.
Vedle již potvrzené čtyřky se mluví také o přejmenování ID.7, které by se mohlo změnit na ID. Passat. Logicky to smysl dává. Oba vozy jsou podobně velké a míří do střední třídy. Passat nabízí spalovací motory i plug-in hybrid s dojezdem přes 100 kilometrů, čistě elektrická verze mu logicky chybí.
Zdroj: IG Metall Emden a Electrive.net, foto a video: auto.cz