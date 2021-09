Volkswagen možná nabídne i čistě elektrický offroad s ikonickým jménem

Comeback Fordu Bronco byl obrovským úspěchem, který by mohl předznamenat návrat dalšího klasického amerického offroadu. Tentokrát ovšem pod taktovkou automobilky Volkswagen a zřejmě v čistě elektrickém provedení, které by mohlo konkurovat i budoucímu čistě elektrickému Wrangleru, Broncu nebo novinkám jako je Rivian R1S.

Pro automobilku Volkswagen přitom není myšlenka elektrického offroadu nijak cizí – první spekulace na toto téma se objevily již v roce 2018, kdy měl mít projekt označení T-Rug. Z tohoto projektu měl být odvozen produkční elektrický offroad Ruggdzz, který se měl podle zákulisních informací představit v roce 2023. Koncem minulého roku ale automobilka oznámila, že projekt uložila k ledu.

Automobilka si tehdy sice nechala otevřená zadní vrátka – její vedení totiž uvádělo, že projekt zatím skončil jen v šuplíku, odkud by se časem mohl vrátit zpět na stůl, nyní má ale Volkswagen možná ještě lepší příležitost. Koncern by totiž mohl stvořit nový elektrický offroad, který naváže na ikonický americký model. A s trochou štěstí by mohl zopakovat úspěch Bronca nebo Hummeru EV.

Volkswagen by totiž mohl postavit elektrický offroad se jménem Scout, které je povědomé hlavně v zámoří. Jednalo se totiž o celkem populární model společnosti International Harvester, který úspěšně soupeřil s modely Wrangler a Bronco. O této možnosti se během setkání s médii rozhovořil Johan De Nysschen, COO Volkswagen Group of America.

Ten kolegům z Motor Trend prozradil, že Volkswagen získal právo na jméno „Scout“ přes Traton, dceřinou společnost koncernu VW zaměřenou na užitkové vozy. Součástí Traton je totiž kromě značek jako Man a Scania i Navistar – společnost založená v roce 1986 jako nástupce automobilky International Harvester.

Ochranná známka na jméno Scout, kterou nyní Volkswagen vlastní, se pak vztahuje na automobily, SUV i lehké a středně těžké užitkové vozy, jejichž hmotnost je více než 1.088 kilogramů. Německá automobilka má tak opravdu široké možnosti.

Podle kolegů z Motor Trend je přitom možné, že by se jméno Scout mohlo stát i zcela novou značkou, než jen jedním z modelů v nabídce Volkswagen. Minimálně v zámoří by si tak německý koncern mohl zajistit velkou pozornost, zvláště pokud by se mu povedlo citlivě zkombinovat minulost a budoucnost podobně jako to udělal Ford s modelem Bronco.

Bez ohledu na detaily je ale jasné, že si na novinku ještě pár let počkáme. Automobilka má totiž nyní zcela jiné priority, jako je například vlajkový sedan Trinity, produkční dodávka ID. Buzz, základní elektromobily ID.1 a ID.2 nebo koncept ID.Life. Koncern si navíc bude muset udělat pořádek i v rostoucí nabídce elektrických platforem, kdy chce údajně platformy MEB a PPE nahradit univerzální „super-platformou“ SSP – Scalable Systems Platform.