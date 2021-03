Volkswagen nakonec americkou divizi na Voltswagen nepřejmenuje

Podle nich byla tisková zpráva v tomto duchu jen marketingovým tahem, který měl přitáhnout pozornost k plánům koncernu ohledně elektromobilů. Firma vydala sdělení, že její americká součást nově ponese název Voltswagen of America. Nový název měl odkazovat na snahu německé automobilové skupiny prosadit se v USA s elektromobily. Oznámení vzbudilo velký zájem médií, podle zdrojů Reuters ale automobilka ve středu přijde s prohlášením, že nebylo myšleno vážně.

Podle serveru CNBC koncern zprávu o změně názvu americké divize omylem vydal s měsíčním předstihem už v pondělí a následně ji ze svého webu odstranil. Včera však americká divize informaci potvrdila.

Změna názvu podle tiskové zprávy měla vstoupit v platnost v květnu. Divize tento krok označila za "veřejnou deklaraci budoucích investic podniku do elektromobility". Dodala, že označení Voltswagen bude používat u všech modelů poháněných elektřinou, zatímco auta s tradičním pohonem budou mít emblém VW.

Volkswagen znamená v překladu lidový vůz. Nový název pak odkazoval na jednotku elektrického napětí volt. "Možná měníme naše K za T, ale neměníme odhodlání této značky vyrábět nejlepší auta ve své třídě," uvedl šéf americké divize Scott Keogh. Firma podle něj věří, že její budoucností je "lidový elektrický vůz".

Volkswagen budoucnost automobilového sektoru vidí v elektromobilitě, se kterou má velké plány. Jen do roku 2025 chce do vývoje elektromotorů investovat zhruba 35 miliard eur (asi 915 miliard Kč) a dalších 27 miliard eur (skoro 706 miliard Kč) vložit do digitalizace. Díky elektřině, digitalizaci a ekologickému provozu chce Volkswagen do roku 2050 dosáhnout takzvané klimatické neutrality.

Akcie Volkswagenu od začátku roku zpevnily o více než 70 procent. Podpořila je právě řada oznámení ohledně strategie v oblasti elektromobilů. V polovině března firma mimo jiné sdělila, že letos hodlá více než zdvojnásobit odbyt elektromobilů a že do roku 2030 plánuje mít v Evropě šest továren na výrobu baterií.