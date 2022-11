Volkswagenem vzkříšená značka Scout Motors poodhaluje koncept nového SUV

Zřejmě elektrický offroad, tedy minimálně první koncept, by měl svým designem navázat na ikonické modely Scout.

Společnost Scout Motors, kterou začátkem května vzkřísil automobilový gigant Volkswagen, se na sociálních sítích pochlubila první ukázkou konceptu nového SUV, s jehož výrobou by se mělo počítat od roku 2026. Snímek sice neodhaluje žádné zásadní detaily, nabízí však pohled na jednoduše pojatou a ostře řezanou karoserii, která by mohla nasednout na retro-vlnu vzkříšeného modelu Bronco.

To ostatně naznačuje i krátký komentář společnosti, která dodala, že koncept bude mít silný postoj a vzpřímené držení těla, které by mělo připomínat klasické modely Scout. Z fotografie jsou patrné také robustní terénní pneumatiky, střešní nosiče a vcelku jednoduché a uhlazené plochy karoserie.

První snímek tak víceméně navazuje na první skici, které se objevily již před pár měsíci. O technice zatím mnoho nevíme, s největší pravděpodobností by však modely značky Scout mohly vzniknout i na nové platformě. Ostatně automobilka s výrobou nespěchá. Do roku 2024 se očekává představení prvního prototypu, výroba by se pak měla rozběhnout až během roku 2026.

Zatím toho tedy mnoho nevíme, můžeme však připomenout, že Volkswagen měl společnost Scout Motors založit jako nezávislou společnost, která má navrhovat, vyvíjet a vyrábět robustní pick-upy a SUV modely pro americký trh. Velmi pravděpodobně tedy s elektrickým pohonem, protože v tomto segmentu má nyní Scout šanci se prosadit.

Modely Scout, respektive International Harvester Scout, přitom v šedesátých až osmdesátých letech patřily mezi nesmírně populární a na severoamerickém trhu se přetahovaly o zákazníky s modely Ford Bronco a Jeep CJ – později Wrangler.

Značka International Harvester ale skončila v roce 1985 a přežila pouze její divize Navistar International, vyrábějící tahače a nákladní vozy. Tu pak v roce 2020 koupila společnost Volkswagen prostřednictvím své divize Traton, čímž získala i právo na (v zámoří) dodnes ikonické jméno Scout.