VW potvrdil vznik značky Scout, vyvine elektrické SUV a pick-up pro USA

Již delší dobu se v éteru objevují informace, podle kterých automobilka Volkswagen zvažuje využití obrovské poptávky po off-roadech a pick-upech na americkém trhu, což ostatně naznačila i několika koncepty. S nástupem elektrifikace, která je pro Volkswagen důležitým tématem, by navíc automobilka mohla využít příležitost prosadit se v nyní teprve vznikajícím novém segmentu.

Koncem léta loňského roku se navíc objevila spekulace, podle které by Volkswagen mohl využít ke svému nástupu do nového segmentu na americkém trhu oživení klasické značky Scout, která byla v zámoří symbolem právě pro offroady, pick-upy a později i lehké užitkové vozy.

Včera pak Wall Street Journal přišel s nepotvrzenou informací, podle které mělo během dne představenstvo značky rozhodovat, zda k oživení americké značky na americkém trhu dojde, nebo nikoliv. Dnes už však víme, že rozhodnutí bylo kladné a VW Group se tak brzy rozroste o novou značku.

Ta se by se měla jmenovat Scout, určena bude pouze pro americký trh, vyrábět by měla elektrické trucky i robustní SUV a zahájit produkci by měla již v roce 2026, jak se během večera pochlubil koncern VW Group.

„Po úspěšném obratu Volkswagenu v USA jsme se rozhodli využít příležitost k dalšímu posílení naší pozice na jednom z nejvýznamnějších rostoucích trhů pro elektromobily,“ uvedl Herbert Diess, CEO koncernu Volkswagen. „Elektrifikace přináší historickou příležitost vstoupit jako skupina do velmi atraktivního segmentu pick-upů a R-SUV, což podtrhuje naše ambice stát se relevantními hráči na americkém trhu.“

Značka Scout přitom nebude přebírat již existující modely skupiny Volkswagen, ale vytvářet zcela nové. Od vytváření designu, přes stavbu technických prototypů až po výrobu produkčních vozidel. Již od začátku procesu by přitom vozy měly vznikat přímo podle americké specifikace.

Jak už bylo zmíněno, značka ponese jméno Scout, čímž Volkswagen naváže na jednoho z ikonických amerických výrobců offroadů. První kroky k oficiálnímu založení společnosti by VW měl podniknout ještě letos, do roku 2024 bychom měli vidět prototypy nového pick-upu i robustního SUV a pokud půjde vše podle plánu, pak by v roce 2026 měly sjíždět produkční vozy z výrobní linky.

„Společnost, kterou založíme v tomto roce, bude samostatnou jednotkou a značkou uvnitř VW Group, aby mohla být spravována nezávisle,“ uvedl Arno Antlitz, provozní šéf koncernu VW. „Je to v souladu s novým modelem řízení v naší skupině – malé jednotky, které jednají agilně a mají přístup k našim technickým platformám pro využití synergie.“

Zatím není zřejmé, kde se budou vozy nové značky vyrábět, podle koncernu by však celé zázemí mělo sídlit v USA. Základem nových modelů by se pak měl stát nový technický koncept platformy, který zřejmě bude vycházet ze stávajících platformy VW, případně by mohl těžit ze spolupráce VW a Fordu. Na bližší informace si však budeme muset počkat.

Připomeňme, že název Scout bude vycházet z modelu International Scout, vyráběného v šedesátých letech, který byl jedním z hlavních konkurentů značky Jeep ve své době. Model byl dostupný jako SUV i pick-up. Kromě osobních vozů přitom společnost International Harvester nabízela také užitkové vozy, tahače, traktory, farmářské vybavení, motory, atd.

Společnost byla uzavřena v roce 1985 a přežila pouze divize Navistar International, vyrábějící tahače a užitkové vozy. Tu pak v roce 2020 koupil koncern Volkswagen skrze divizi užitkových vozů Traton a získal tak i práva na označení Scout.