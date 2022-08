Volterra je první elektrický obytný přívěs na světě. A umí nabít elektromobil

Společnost Bowlus, která se zabývá výrobou obytných přívěsů, představila novinku nazvanou Volterra. Jak už název napovídá, přívěs používá výhradně elektrickou energii. Plynové lahve či spalovací generátory proto na palubě nehledejte. Podle výrobce dokonce jde o první plně elektrický produkční obytný přívěs na světě.

Kromě toho Bowlus uvádí, že je Volterra první obytný přívěs s indukční varnou deskou či vysokorychlostním připojením k internetu přes satelit. Když se ale vrátíme k baterii, výrobce její kapacitu uvádí hodnotou 17 kWh, což má být dvojnásobek toho, co byla dosud firma schopna nabídnout. Pokud táhnete Volterru za elektromobilem – a nebojíte se o dojezd – můžete její baterii dobíjet z vozu.

Video se připravuje ...

Naopak pokud máte úplně vybité auto a potřebujete se dostat k nejbližší nabíječce, Volterra poskytne energii vozu. Při plném nabití baterie Volterry údajně elektřina vystačí až na přibližně 100 kilometrů. To je tedy oficiální informace ze strany společnosti Bowlus. Reálně samozřejmě bude záležet na spotřebě vašeho elektromobilu a na profilu cesty. Nabíjení probíhá i jinými způsoby, především pomocí solárních panelů na střeše o výkonu až 480 W.

Uvnitř Volterry je dostatek místa pro koexistenci čtyř osob a součástí vybavení jsou i koupelna a kuchyň. Barevné provedení interiéru může být v rámci limitovaných edicí přizpůsobeno přáním zákazníka. Součástí obytného přívěsu je dále zásobník na 50 galonů (189,3 litrů) pitné vody a další zásobník na 31 galonů (117,3 litrů) takzvané šedé vody (je zachycena z koupelny, umyvadla apod.).

To, že je Volterra plně elektrická, ještě neznamená, že si do ní plyn nemůžete pořídit. Pokud na něm budete trvat, Bowlus přívěs vybaví plynovým vařičem a vytápěním. To vše ale přirozeně není úplně zadarmo. Jestli už z fotek máte pocit, že nepůjde o levnou záležitost, odhadujete správně. Ceny Volterry začínají na částce 310 tisíc dolarů, což je v přepočtu něco přes 7,3 milionů korun.