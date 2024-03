Ojeté Volvo S60 III/V60 II (platforma SPA): Tříčtvrteční devadesátka

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Divize osobních vozů Volvo, spadající od roku 2010 pod čínský koncern Geely, se v poslední dekádě hodně snaží setřást pověst konzervativní značky pro lékaře před důchodem. Že se nebojí zariskovat a vsadit na divokou kartu, jsme poznali už v roce 2015, kdy přišlo velké Volvo XC90 II na tehdy novinkové modulární platformě SPA (Scalable Product Architecture). Ta nabídku motorů zastropovala dvoulitrovým plug-in hybridem a do interiéru zasadila velký centrální tablet, jímž ovládáte i topení. Zatímco u největšího a nejdražšího modelu to byl svého času velmi odvážný krok, u všech následných nižších a levnějších to už nikoho nepobuřuje – cesta k umenšování spalovacích motorů a větší digitalizaci interiéru se mezitím stala normou všech významných výrobců.

Nehybridní jen zkraje

U téhle poslední generace „nízkých“ šedesátek (kombi V60 od roku 2018, sedan S60 od 2019) se ještě dají najít i klasické nehybridní motory. Ale už pouze v bazarech, protože se vázaly jen k prvním ročníkům. U dieselů (které se zde montovaly už jen do kombi) je poznáte podle označení D3 či D4, u benzinových pak T4, T5 a T6 bez přídomku. Ve všech případech (a to i těch hybridních) jde o přeplňované dvoulitrové čtyřválce s přímým vstřikováním, částicovými filtry a rozvodovým řemenem. Jde o motory z volvácké „stavebnicové“ rodiny VEA.