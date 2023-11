Voňavka po prvním majiteli? Jen na první pohled! Nenechte se napálit podvodníky

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

První majitel, ročník 1942, nízký nájezd, pán s tím autem totiž jezdil jenom o víkendu pro rohlíky do nedalekého supermarketu. Podobné věty často čteme v inzerátech nebo dokonce slýcháváme od prodejců ojetých aut, kteří se nás snaží nalákat ke koupi zdánlivě zachovalé ojetiny. Jenže například v případě kilometrového proběhu už dlouho víme, že zhruba polovina všech nabízených automobilů z druhé (či třetí a další) ruky má upravený odometr.

O něco méně častý je podvod s počtem předchozích majitelů. Jeden vlastník přece jen vypadá lépe než zástup lidí, kteří daný vůz měli před vámi. Podle společnosti Cebia, jež se věnuje mimo jiné i prověřování ojetin, na českém trhu bylo od letošního ledna do září inzerováno 45,9 % starších vozů s jedním uváděným majitelem. V meziročním srovnání šlo o pokles o dva procentní body, přesto stav ani náhodou neodráží skutečnou realitu.

„Skutečný podíl aut, která se prodávají po prvním majiteli, dosahuje zhruba 16 %. To znamená, že až u dvou aut ze třech se jedná o klamavou informaci,“ upozorňuje Martin Pajer, ředitel Cebie. Klamné uvádění menšího počtu předchozích majitelů totiž navyšuje cenu ojetého auta o zhruba tři procenta. U aut starších deseti let může rozdíl činit dokonce pět procent, což u vozu za 300.000 Kč dělá přes devět tisíc. Není to sice hodně, na ulici je ovšem nenajdete. Nemluvě o tom, že když prodávající lhal v jedné věci, pravděpodobně zamlčel i jiné skutečnosti.

Počet předchozích vlastníků se obtížně zjišťuje především u starších vozů dovezených ze zahraničí, kterých je v Česku ovšem celá polovina. Navíc velká část z nich je vykoupena na různých aukcích po havárii, tudíž ani prvního majitele mít nemůže (bourané exempláře totiž často prodávají pojišťovny). Pokud se nejedná o zánovní vůz, tak většinou jednoho vlastníka neměly ani starší automobily s českým původem. I v naší kotlině se najdou tací, kteří svůj vozový park obnovují každé tři čtyři roky.

Video se připravuje ...

Zatajit počet majitelů přitom není nic těžkého, stačí si k tomu nechat vydat kopii velkého technického průkazu, do níž se napíše jen poslední vlastník. V případě, že se auto doveze ze zahraničí, do velkého technického průkazu se běžně uvádí jen vlastník v České republice. Odhalit tento podvod přitom není vždy snadné.