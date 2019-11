Vozil hokejové mistry světa: Občas čuňata, ale hlavně miláčci

Sraz s Vlastimilem Malcem alias Vlastou, řidičem hokejového týmu HC Verva Litvínov, si sjednáváme na pátek 25. října. „Dorazte na třináctou. Hodinku a čtvrt se pobavíme, pak se podíváte na moje galapředstavení a my vyrazíme pro body na Kladno,“ hlásí do telefonu vesele den před tím Vlastimil. Jak říká, činíme: na sever Čech přijíždíme načas. „K vašim službám, pánové,“ otevírá nám dveře černožlutého autobusu třiašedesátiletý šofér, který ročně po republice nalétá s mančaftem takřka 17.000 km.

Hvězdný binec

Tak tímhle dostavníkem míří porazit Jaromíra Jágra, pronášíme ještě tišším hlasem než šeptem při nástupu. „Jardu jako hokejistu uznávám, ale dneska se budeme bavit o mých klucích,“ stanovuje Vlastimil, jenž Litvínovské vozí k zápasům od léta 2006. A že to jsou legendy nejvyššího kalibru: například trio Reichel, Ručinský a Šlégr, jež v japonském Naganu skousávalo v ústech zlaté medaile. Jací byli coby pasažéři? „Kamarádští, výborní, prostě miláčci. Ale aby to nebylo úplně růžové, příležitostně i čuňata. Sem tam tady nechali nepořádek. Občas jsem sbíral krabice od pizzy, někdy špagety, sáčky od baget,“ svěřuje se Malec.

Jako zadek na hrnec

Šofér litvínovské Vervy však podle svých slov uklízel a uklízí po hráčích rád – a ještě prý radši pokud zvítězí. „Po jednom zápase to nešlo. Musel jsem ten bugr nechat ženským,“ prozrazuje Vlasta. Řeč je o sezoně 2014/2015, respektive vítězném finálovém utkání proti Třinci. V něm si skvadra z města na úpatí Krušných hor dobruslila pro extraligový titul. „Zopakoval bych to. Všechno si perfektně sedlo jak zadek na hrnec. Právě před tímhle legendárním ročníkem jsme dostali od Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova nový dálkový autobus Scania Touring, ve kterém se nyní nacházíme,“ pokračuje Malec. Zajímavý je především v tom, že si fandové sami navrhli design polepu a rovněž si jej zaplatili. Zvolili industriální vzhled se siluetami místní chemičky, šikovně doplněný o logo klubu.

Trasa přes Václavák

„Možná to zní zvláštně, ale když jsem poprvé usedl do toho autobusu, cítil jsem, že nám může pomoct. Vyzařovala z něj obrovská energie,“ vypráví Vlastimil. Za klíčovější důvod úspěchu ovšem platilo zejména dvaadvacet borců, mezi nimiž nechyběla též dvojice ostřílených olympioniků Martin Ručinský a Jiří Šlégr. „Martin se staral se svými fórky o zábavu na palubě. Jirku bolela záda, a tak chodil spinkat ke mně do ložnice. Do prostoru v dolní části, kde se druhý řidič může během cesty natáhnout,“ popisuje čilý šedesátník. Třiadvacátého dubna 2015 při návratu z Třince nicméně nepodřimoval nikdo. „Jančilo se tak, že mi prokopli milovanou ložnici. Zastávek byla spousta. Ve čtyři hodiny ráno jsem třeba zaparkoval na Václaváku, protože se chlapi chtěli skupinově zvěčnit pod koněm. V Lounech na benzínce se k nám zase připojil motorkář v dresu Růči (Ručinského) a doprovodil nás až před stadion,“ poznamenává Vlastimil, zatímco se současní členové týmu pomalu trousí na sraz.

Věčně si stěžují

Hráči odkládají před dvanáct metrů dlouhý vůz narvané tašky a škádlí Vlastimila: „Neměli jsme vyrazit o den dřív? Stihneš s tvojí rychlostí dojet do Kladna ještě dneska?“ táže se Malce například obránce Marek Baránek. Další bek Lukáš Doudera se ptá, zda mu to Vlasta konečně půjčí. „Vidíte, nikdo z nich mě nenechá. Při řízení mě mladí potom otravují s připojením Wi-Fi. Nebo s klimatizací. Polovina si stěžuje, že musí do plavek, polovina se přikrývá dekou. Stejně na ně nedám dopustit,“ přiznává zkušený řidič. Jeden moment, kdy málem přetekla karafa trpělivosti oběma stranám, se za třináct let křižování po tuzemských arénách přece jen našel. „Loni jsme zůstali viset kvůli havárii na dálnici D11. Vyslechl jsem si tolik nadávek. Naštěstí jsme to stihli, byť o prsa. Dokonce jsme v Pardubicích vyhráli a ledy rázem roztály,“ těší vitálního šoféra, jenž kromě tohoto džobu pracuje jako dispečer autobusové dopravy.

Skládačka vyžaduje fištrona

Nejtěžší podle Vlasty není dopravit dvaadvacetičlennou družinu na zimák: „Za nejnáročnější považuju rozmístit těch dvaadvacet výstrojí do úložného prostoru. Učil jsem se to skoro rok, než jsem v tom našel systém.“ Každá hokejka či bágl mají předem určené políčko. Malec se v tom doslova vyžívá. Umně si pohrává s taškami a po osmi minutách koncertu velí k odjezdu. Realizační tým usedá dopředu, následují zelenáči a zadní část obsazují ti nejstarší, již zde mastí karty. Gólman Jaroslav Janus dále vplouvá do ložnice, zato útočník Lukáš Válek dychtí po volantu. „On si udělal papíry na autobus. Proto si myslí, že mi může radit. Bohužel mu nedochází, že mám elektrický omezovač na sto kilometrů za hodinu. Takže sto dvacet jako šofér z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág upalovat bohužel nemůžu,“ usmívá se Malec a startuje. Příští zastávka? Osmdesát kilometrů vzdálený kladenský hrad s Jágrovými rytíři.

Scania Touring HD A80T Rok výroby 2013 Motor naftový řadový šestiválec Výkon 294 kW Zdvihový objem 12 740 cm3 Provozní hmotnost 14 500 kg Nejvyšší rychlost 100 km/h (elektronický omezovač)

