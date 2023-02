Všechny nové vozy Rolls-Royce už budou jen elektrické, prozradil šéf značky

Luxusní automobilka Rolls-Royce představila svůj první čistě elektrický modle Spectre již v říjnu loňského roku, přesto pořád pracuje na jeho vývoji, jak prozradily informace o náročném testování v arktických mrazech i horkém a prašném prostředí Afriky. Přesto už je nyní jasné, že půjde o zlomový model v historii automobilky.

Jak totiž prozradil Torsten Müller-Ötvös, šéf automobilky Rolls-Royce, v rozhovoru pro Car Magazine, nové modely značky už budou jen elektrické. Modelem Spectre, který si se spalovacím motorem neobjednáte, počínaje.

„Rozhodli jsme se také, že tento vůz nebude mít elektrický a spalovací pohon. Spectre je pouze elektrický. Všechny budoucí vozy Rolls-Royce, ty nové, budou pouze elektrické a zároveň si zachovají to, co Rolls-Royce představuje. Měl by to být nejdynamičtější RR v historii. A to také je,“ citují Müller-Ötvöse zahraniční kolegové.

Zájemci o luxusní modely se spalovacími motory se však nemusí bát. Müller-Ötvös totiž současně potvrdil, že modely se spalovacími motory budou na trhu dostupné ještě několik dalších let. To by mělo platit pro modely jako Cullinen, Ghost nebo Phantom. Do konce roku 2030 už by ale všechny nové modely Rolls-Royce měly být pouze elektrické.

Čistě elektrický model Spectre přitom měl být odpovědí na poptávku ze strany klientů značky, kteří již předtím vlastnili elektrický model jiné značky. „Vedeme, protože nasloucháme. Nasloucháme našim klientům, lidem, se kterými máme velmi speciální vztahy,“ uvedl k rozhodnutí Müller-Ötvös.

Šéf značky také věří, že přechod na elektromobilitu bude v případě RR plynulý. Už nyní jsou totiž vozy Rolls-Royce pověstné svou plynulostí, tichostí a skvělým jízdním zážitkem. Elektrický pohon by měl také odpovídat potřebám klientů značky, kteří primárně žijí v městských centrech a své vozy využívají pro kratší cesty.

Budoucnost značky je tedy elektrická, přesto by si měly vozy Rolls-Royce uchovat prémiový zážitek z jízdy, pro který je značka pověstná. Elektrifikace by navíc měla být pro značku historicky snadno ospravedlnitelná. Konstruktér Henry Royce se totiž za svého života ve velkém věnoval elektrifikaci.