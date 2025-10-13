Všichni si myslí, že se Fiat Panda jmenuje podle zvířete. Je to však velký omyl
Fiat Panda se dodnes vyrábí ve třetí generaci. K tomu ale navíc Fiat představil, větší Grande Pandu, kterou jsme měli nedávno v testu.
Srovnání dodnes vyráběné třetí generace a nové Grande Pandy, to je jako porovnávat pandu červenou a pandu velkou. Prvně jmenovanou můžete vidět i v pražské zoo, naopak o umístění pandy velké ve světě rozhoduje čínská vláda. Čili státy (a není jich mnoho), kde na pandu velkou narazíte, ji získaly, dalo by se říci, za odměnu.
Celá léta je v povědomí spousty lidí, že je jméno Fiatu Panda je odvozeno od uvedených zvířat. Zda od pandy červené, nebo velké, to se nikdy nespecifikovalo. Jenže nyní, jak se zdá, je celá věc úplně jinak.
Když původní Fiat Panda konstruovali, firma Italdesign, jež stojí za tvary její hranaté karoserie, ji uváděla jako Zero. Možná coby paralela k připravovanému většímu Fiatu Uno, který se ale objevil až téměř tři roky po Pandě. Fiat později tvrdil, že novinka se bude jmenovat Rustica. Krátce před její premiérou ale jméno modelu změnili na Panda.
Nešlo však o pojmenování podle výše zmíněných zvířat, ale o základ slova Empanda, což byli římští bohové, patronové cestovatelů, nikoliv zvířat. Logo pandy (zvířete) se však na autě přesto objevilo, přičemž se to neobešlo bez protestů Světového fondu na ochranu přírody.
Celá věc se nakonec urovnala údajně z důvodu poskytnutí velkého finančního daru italskou automobilkou zmíněné organizaci.
Zdroj: Wikipedia, magazín Autocar
Foto: Fiat