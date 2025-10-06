Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

TEST Fiat Grande Panda 1.2 Turbo Hybrid – Styl až na prvním místě

Fiat Grande Panda 1.2 Turbo Hybrid
Fiat Grande Panda 1.2 Turbo Hybrid
Fiat Grande Panda 1.2 Turbo Hybrid
Fiat Grande Panda 1.2 Turbo Hybrid
52 Fotogalerie
Tomáš Dusil
Tomáš Dusil
Diskuze (4)

Až do třetí generace si Fiat Panda držel status vozidla segmentu A. Nejnovější generace však povyrostla, takže použít přídomek Grande bylo na místě

Design, interiér

Původní Fiat Panda byl hranaté účelové vozidlo vzniklé z pera Italdesignu. Psal se rok 1980. Postupně však auto vyzrávalo. V průběhu produkce dostalo novou lepší palubní desku, ale také například stálý pohon všech kol. Ten z první pandy udělal ikonu, která dodnes slouží na italském venkově lidem, kteří obhospodařují vinice.

Druhá zcela nová generace vyjela v roce 2003. Opět si zachovala účelnost a opět nabídla také variantu s pohonem všech kol. K tomu ale přibyla také skvělá sportovní verze Panda 100 HP, která do segmentu A uvedla šestistupňovou manuální převodovku.

Další generace vyjela v roce 2011, technicky však využívala základ druhého vydání. Sportovní verze už v nabídce nebyla, na druhou stranu varianty s pohonem všech kol se podařilo dále rozšířit, třeba o terénní Pandu Cross. I když se loni uvedla nová testovaná Grande Panda, třetí generace modelu se stále vyrábí. Nikoliv však coby Panda, ale Pandina. Snad aby Italové zdůraznili, že se nejedná o žádný derivát nové Grande Pandy.

Původní Pandu novinka trochu připomíná hranatými tvary karoserie. Někdejší účelovost je ale ta tam. Italská novinka má být především velmi stylovým dopravním prostředkem. Při pohledu na vůz zaujmou na první pohled nezvykle řešené přední světlomety. Jedná se o LED s pixelovou grafikou. Je standardem dvou vyšších výbav, prostřední Icon a vrcholné testované La Prima. Jedná se o plně diodové svítilny a jejich grafika se odkazuje na okna slavné továrny Lingotto v italském Turíně. Mimochodem také zadní skupinové svítilny jsou diodové.

Odkaz na původní hranatou Pandu z 80. let je patrný na celé řadě doplňků. Třeba vylisované nápisy Fiat a Panda na panelech karoserie, nebo řada symbolů, například měnící se logo Fiat na sloupku C. Vylisovaný nápis na bocích vozidla je sice velmi originální, avšak zcela jistě jej nebudou příliš milovat karosáři. I při malém poškození dveří, které by bylo možné jinak opravit s pomocí karosářského tmelu a lakování, se budou muset dveře vyměnit, jelikož kitování nápis překryje.

Design Grande Pandy byl navržen v Turíně ve známém středisku Centro Stile Fiat. Vzhled vrcholné verze La Prima pomáhají dotvářet mimo jiné také standardní 17palcová leštěná kola. Nižší výbavy Icon a Pop jezdí na 16palcových plechových kolech.

Fiat Grande Panda 1.2 Turbo HybridFiat Grande Panda 1.2 Turbo Hybrid | Zdroj: auto.cz/Jakub Šuplata

Hra barev

Pokud jste se při pohledu na Fiat Grande Panda nabažili jejím svérázným designem, po otevření dveří zjistíte, že důraz na styl a vzhled panuje také v kabině. Při tvorbě interiéru kladli tvůrci důraz na kvalitní recyklované materiály. Ty najdete nejen na palubní desce, ale také ve výplních dveří či na středovém tunelu. Fiat uvádí, že na každý vůz je využito přibližně 140 recyklovaných nápojových obalů. Kabině dominují oválné tvary. Příkladem může být třeba středový tunel s voličem samočinné převodovky. I tím se designéři odkazují na továrnu Lingotto, přesněji její dominantu, kterou je testovací dráha na její střeše.

Zajímavě jsou zpracovány modré plastové plochy. Jejich barevný odstín „modrá Tasmania“ je lehce třpytivý, čehož bylo dosaženo přidáním částic hliníku. Jinou zvláštností jsou žluté jako by probarvené plasty. Je to vlastně organické sklo, které lemuje přístrojový štít. Na palubní desce najdete dvě obrazovky. Před řidičem je sdružený přístrojový štít s úhlopříčkou deset palců, naopak uprostřed je obrazovka pro infotainment, která je o špetku větší (úhlopříčka 10,25 palce). V testované výbavě Icon navíc obsahuje standardně také navigaci.

Pochvalu zaslouží skutečnost, že ventilační a klimatizační systém ovládáte na samostatném panelu. Dvě levnější výbavy Pop a Icon mají standardně manuální klimatizaci. Testovaná La Prima dostala samočinnou, která je k dispozici na přání v Iconu za 16 000 korun v rámci paketu Tech.

V testovaném voze nechybělo třeba třístupňové vyhřívání předních sedadel, které rovněž nastavujete na panelu klimatizace. Nebo vyhřívaný volant a dokonce i čelní sklo. Všechny tři prvky jsou však k dispozici jen za příplatek 8 000 korun v rámci paketu Zima. Vyhřívání čelního skla je řešeno síťkou, čili starším systémem, který zejména při jízdě v noci ne každému vyhovuje.

Pod panelem klimatizace se nacházejí dva sloty USB-C a pod nimi dvě tlačítka. Tím pravým si můžete vypnout vedení jízdy v pruzích. Levým, které když podržíte, se v přístrojovém štítu rozbliká oranžová ikona vedle symbolu dopravní značky a dvou šipek, čímž je signalizováno vypnutí zvukového upozornění překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Auto tedy značky čte, pokud rychlost překročíte, začne symbol značky blikat, ale nic nepípá. Samotné pípání je v tomhle autě dost otravné.

Ovládání skel dveří je standardně elektrické na dveřním panelu mechanickými spínači. Zajímavé je, že zatímco stáhnout sklo lze jedním zmáčknutím ovladače, při jeho vytahování musíte ovladač stále držet. Chápeme to třeba vzadu, kde držení spínače umožňuje rychleji reagovat třeba na dítě, které tam může strčit prsty, avšak u řidiče bychom jednoimpulzní ovládání uvítali.

Zmíněná centrální obrazovka je v základním menu rozdělena na čtyři části – media, telefon, navigace a CarPlay. Trochu nešikovně je vyřešeno ovládání hlasitosti audia vpravo na dotykovém displeji. Nebo tak můžete učinit na pravém rameni volantu. Navíc je zde listování stanicemi nebo přehrávanými soubory a rovněž velmi důležitý ovladač SRC, kterým snadno přepnete třeba z přehrávání MP3 na rádio. Zmiňuji to proto, protože třeba v nedávno vyzkoušené Alfě Romeo Junior tahle funkce navenek chybí, takže přepínání mezi zdroji bylo až neskutečně krkolomné. Dokonce tak, že jsem musel zastavit, neboť za jízdy jsem to prostě nezvládl, aniž bych jel stovky metrů „poslepu“.

Fiat Grande Panda 1.2 Turbo HybridFiat Grande Panda 1.2 Turbo Hybrid | Zdroj: auto.cz/Jakub Šuplata

Stěrače ovládáte klasicky na pravé multifunkční páčce. Zdánlivě chybí funkce jednoho setření. Ve skutečnosti ji ovládáte přitažením páčky k sobě, které má dvě polohy. V první poloze stěrače sklo jednou setřou, ve druhé po překonání odporu se spustí ostřikovače. Kladem pandy byla vždycky vnitřní prostornost, která jakoby popírala drobné rozměry auta. Ve stejném duchu pokračuje i Grande Panda. Vpředu je místa až nadbytek ve všech směrech. Trochu jinak je tomu ve druhé řadě. Tady je jasně vidět, co bylo pro tvůrce auta prioritou. Usednutí do druhé řady ale odhalí limity auta s délkou 3 999 mm při rozvoru 2 540 mm. Pokud posunete přední sedadla zcela dozadu, zbývá mezera mezi opěradlem předního sedadla a přední hranou sedáku zadní lavice široká tak 70 mm. A sem nohy neuloží ani dítě školkového věku.

Před spolujezdcem zaujmou dvě uzavíratelné odkládací schránky. Výrobci se podařilo udělat je nečekaně objemné a ještě sem vměstnat airbag, jakkoliv jeho přítomnost nesignalizuje typický nápis „airbag“ nebo „SRS“

Vzhledem k tomu, že Fiat Grande Panda vnímám spíše jako ženské auto, tak je s podivem, že ve slunečních clonách chybějí kosmetická zrcátka. Dokonce není ani u spolujezdce. Přitom u moderních aut jsou běžná, navíc velmi často i osvětlená.

Motor, jízdní vlastnosti

Grande Panda je k dispozici se dvěma pohonnými jednotkami. Elektrickou ve výbavách Red a La Prima a testovanou hybridní. Jejím základem je přeplňovaný tříválec 1,2 litru o výkonu 74 kW při 5 500 otáčkách za minutu a maximem točivého momentu 205 N.m při 1 750 otáčkách. K tomu se navíc přidává elektromotor uložený v šestistupňové samočinné dvouspojkové převodovce nabízející 51 kW, respektive 55 N.m. Systémový výkon Fiat udává 81 kW.

Na pravé straně přístrojového štítu se zobrazuje v podstatě ekonoměr, kde vidíte, zda je elektromotor v režimu jízdy (v tahu) nebo naopak brzdy (rekuperace). Převodovka nabízí kromě obvyklého módu D také režim L, tedy zvýšenou rekuperaci. Režim L se neaktivuje páčkou voliče převodovky jejím pohybem dozadu, jak by se mohlo zdát, ale zapíná se tlačítkem L podobně jako parkovací poloha (P).

Obecně testovaný hybrid hodně rekuperuje. Pokud aktivujete režim L, rekuperace vnímaná jako zvětšení zpomalení se kupodivu nedostaví. Prostě subjektivně máte pocit, že to v režimech D a L rekuperuje skoro stejně.

Fiat Grande Panda 1.2 Turbo HybridFiat Grande Panda 1.2 Turbo Hybrid | Zdroj: auto.cz/Jakub Šuplata

Auto je samozřejmě vybaveno všemi moderními asistenčními a bezpečnostními systémy. K jejich nastavení, respektive deaktivaci musíte zmáčknout prostřední tlačítko na levém rameni volantu a na přístrojovém štítu se vám objeví menu Asistenty řidiče nebo Uživatelské nastavení. V asistentech řidiče nastavíte třeba automatická dálková světla. Zpět z podmenu se dostanete šipkou nahoru, přičemž musí svítit žlutě označená nikoliv horní položka se šipkou, ale pouze šipka. Jen tak se vrátíte o pozici výše. Tím se dostanete do menu. V Uživatelském nastavení si lze změnit třeba i intenzitu podsvícení displeje, což je při jízdě v noci velmi vítané, a sice ve čtyřech stupních. Samotné ovládání je bohužel spíše pomalejší, což zbytečně odvádí pozornost od řízení.

Tím se dostávám k možnostem rekuperace, které v podstatě žádné nejsou. Právě nemožnost měnit úroveň rekuperace vnímám jako největší slabinu. Ono brzdění rekuperací je přínosné, jenže jsou jízdní situace, kdy bych raději, aby auto plachtilo. A takových situací je při jízdě hodně. U hybridů obecně, pokud je trakční baterie plná, auto nerekuperuje. Druhou možností je rekuperace do odporníků, což je ale maření energie a její přeměna v teplo. Zde je to zřejmě vyřešeno velkým rozdílem mezi hrubou kapacitou trakční baterie, která činí 0,876 kWh, a čistou nebo také využitelnou, jež je ani ne poloviční (0,41 kWh). Jen dodávám, že napětí je v tomhle případě jen 48 voltů. Proto bývá tahle verze někdy označována jako mild hybrid.

Nečekaně komfortní

Že je Fiat Grande Panda stylovým autem zejména do města, je znát také z naladění podvozku. Pérování je tak nečekaně komfortní. Auto se i přes hluboké výmoly nese s lehkostí, takže i přes 17palcová kola s pneumatikami 205/55 zaznamenáte rázy do karoserie skutečně jen zcela výjimečně.

Obrácenou stránkou je ovladatelnost, která je sotva průměrná. Vše naznačuje už řízení s elektrickým posilovačem. To je dnes už podprůměrně strmé, kdy mezi plnými rejdy je potřeba otočit 3,1krát volantem. Však také auto na jeho pohyby nijak hbitě nereaguje. Také odpor ve volantu je poněkud nepřirozený. To sice platí pro naprostou většinu moderních aut, jenže v případě Fiatu Grande Panda je tenhle dojem obzvláště patrný.

Fiat Grande Panda 1.2 Turbo HybridFiat Grande Panda 1.2 Turbo Hybrid | Zdroj: auto.cz/Jakub Šuplata

Limity hranaté karoserie v kombinaci s motorem objevíte při jízdě po dálnici, kde od rychlosti 110 km/h auto už nechce moc zrychlovat. Důvodem je také skutečnost, že při uvedené rychlosti už auto pohání v podstatě jen spalovací agregát.

V rámci testu auto jezdilo za 6,1 litru na 100 km. Fiat udává v kombinaci 5 až 5,1 litru. Nutno dodat, že většina jízd se odehrávala buď ve městě, nebo naopak na dálnici. Vzhledem k charakteru auta bych čekal skoro lepší výsledek.

Fiat Grande Panda Hybrid a konkurentiFiat Grande Panda HybridOpel Frontera Hybrid 1.2 TurboVW Taigo 1.0 TSI
Zdvihový objem [cm3]11991199999
Výkon [kW]81 (systémový)81 (systémový)70
Točivý moment [N.m] 205 (spalovací motor)/55 (elektromotor)205 (spalovací motor)/55 (elektromotor)175
Převodovka6 DCT6 DCT5M
Max. rychlost [km/h]160180184
Zrychlení 0-100 km/h [s]101111
Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]5,0 - 5,15,2 - 5,35,3
Vnější rozměry [mm]3999 x 1763 x 16294385 x 2020 x 16554269 x 1757 x 1497
Rozvor [mm]254026702554
Zavazadlový prostor [l]412-1366460-1600440-1222
Základní cena [Kč]459.900499.990529.900

Závěr

Nová panda výrazně povyrostla. Nabízí obrovskou dávku stylu vně i uvnitř, jakkoliv některé věci se mohou zdát trochu samoúčelné. Vpředu vůz překvapí prostorností, naopak vzadu je to trochu zklamání. Na druhou stranu stále se bavíme o segmentu B. Kabina jako taková je řešena velmi nápaditě z hlediska kombinace barev stejně jako designem. Ve zbytku je ale auto nanejvýš průměrné. To platí o jízdní dynamice, spotřebě paliva. Také jízdní projev je jen průměrný. Z hlediska řidiče vnímám jako slabinu nemožnost nastavovat rekuperaci, což by jízdu zpříjemnilo. Na druhou stranu cena je vcelku příznivá a výbava testovaného kusu docela bohatá.

Fiat Grande Panda 1.2 Turbo HybridFiat Grande Panda 1.2 Turbo Hybrid | Zdroj: auto.cz/Jakub Šuplata

Nejlevnější verze modelu459.900 Kč (1.2 Turbo Hybrid 110k Pop /81 kW)
Základ s testovaným motorem459.900 Kč (1.2 Turbo Hybrid 110k Pop /81 kW)
Testovaný vůz bez příplatků554.900 Kč (1.2 Turbo Hybrid 110k La Prima /81 kW)
Testovaný vůz s výbavou576.900 Kč (1.2 Turbo Hybrid 110k Pop /81 kW)

Plusy

  • Styl a vzhled
  • Bohatá výbava
  • Zajímavé materiály
  • Kvalitní zpracování
  • Nápaditost
  • Prostornost v přední části
  • Ovládání ventilace na samostatném panelu
  • Vcelku příznivá cena
  • Nečekaně komfortní odpružení
  • Velký zavazadelník

Minusy

  • Nemožnost nastavit rekuperaci
  • Ovladatelnost
  • Prostornost ve druhé řadě
  • Ochota zrychlovat na dálnici
  • Chybí kosmetická zrcátka ve slunečních clonách

Fiat Grande Panda 1.2 Turbo Hybrid
Cena základní sestavy
554 900 Kč
Výbava základní sestavy
Airbag řidiče, Airbag spolujezdce, Boční airbagy vpředu + hlavové airbagy, Vypínání airbagu spolujezdce, Upozornění na zapnutí bezpečnostních pásů na předních a zadních sedadlech, Dětská pojistka zadních dveří, ABS, ESP, Monitorování tlaku v pneumatikách - nepřímé (ITPMS), Elektrická ruční brzda, Asistent rozjezdu do kopce (Hill Assist), Active Safety Brake (autonomní nouzové brzdění řízené kamerou), Asistent udržování v jízdním pruhu, Rozpoznávání dopravního značení, Upozornění na únavu řidiče, Dešťový senzor (automatické stěrače), Tempomat a omezovač rychlosti s ovládáním na volantu, e-Call, Asistenční volání (b-Call), Akustické čelní sklo, Zatmavená zadní okna, El. ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s LED směrovými světly, Kryty vnějších zpětných zrcátek v leskle černém provedení, Černá obruba rámu oken, Lišty sloupku B a C v leskle černém provedení, Vnější kliky dveří v černě lesklém provedení, Plastové lemy blatníků kol, Spodní ochranné lišty nárazníků v odstínu kovu, Podélné střešní ližiny, Zadní spoiler na víku zavazadlového prostoru, 17" kola z lehkých slitin v broušené úpravě a pneumatikami 205/55 R17, Lepící sada pneu Fix & Go, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, Stropní LED osvětlení interiéru se čtecími lampičkami, Horní úložná schránka před spolujezdcem - uzavíratelná, Palubní deska čalouněná látkou BAMBOX Bamboo Fiber Tex® (bambusová vlákna), Volant nastavitelný podélně a výškově, Volant čalouněný techno kůží, Výplně předních dveří s loketními opěrkami s čalouněnými prvky, Středová loketní opěrka vpředu, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce, Integrované hlavové opěrky vpředu, Kapsy na zadní straně předních sedadel, Sedadla čalouněná látkou La Prima se čtvercovými reliéfy, Opěradlo zadních sedadel sklopné a dělené 60/40, 3 nastavitelné hlavové opěrky vzadu, Čalounění zavazadlového prostoru, Osvětlení zavazadlového prostoru, Kotvící oka v zavazadlovém prostoru, Kryt zavazadlového prostoru, Centrální zamykání, Dálkové ovládání centrálního zamykání (1 sklápěcí dálkový klíč + 1 pevný klíč), Elektrické ovládání předních oken, Elektrické ovládání zadních oken, Dětská pojistka stahování zadních oken, Automatická klimatizace, Vyhřívání zadního okna, Zadní stěrač, Eco LED přední světlomety s pixelovou grafikou, Zadní LED světlomety s pixelovou grafikou, LED denní svícení, Zadní LED mlhový světlomet, 10" digitální přístrojový panel, Infotainment s 10,25" dotykovým displejem, zrcadlením chytrého telefonu a navigací, FM/AM + DAB příjem rádia, Ovládání rádia na volantu, Podpora handsfree, Podpora zrcadlení telefonu Apple CarPlay/Android Auto, Hlasové ovládání pomocí chytrého telefonu, 1x USB-C s podporou přenosu dat a nabíjení vpředu, 1x USB-C 3A rychlonabíjení vpředu + 2x pro druhou řadu, 12V 120W zásuvka vpředu, Bezdrátová nabíječka telefonu, 6 reproduktorů (2 výškové + 4 hloubkové), Konektivní služby, Hardware pro telematiku a konektivní služby, Přední a zadní parkovací senzory, Zadní parkovací kamera, Volič automatické převodovky e-Toggle, Tlačítko režimu Low dynamic pro silnější brzdění motorem, 12V 60Ah 640A baterie, ISOFIX a Top Tether na krajních zadních sedadlech, Kapsy na telefon na zadní straně předních sedadel, Logistický kód CO2.
Cena testované sestavy
576 900 Kč
Výbava testované sestavy
Paket Zima (vyhřívaná přední sedadla, volant a čelní sklo) 8.000,-, Lak Bronzová Luna 14.000,-
Motor
Typ motoru:
přeplňovaný zážehový
Válce / ventily:
3 / 4
Zdvihový objem (ccm):
1199
Nejvyšší výkon (kW / ot/min):
74 / 5500 - 0
Nejvyšší toč. moment (Nm / ot/min):
205 / 1750 - 0
Nejvyšší toč. moment elektromotoru (Nm / ot/min):
0 / 0 - 0
Nejvyšší výkon elektromotoru (kW / ot/min):
0 / 0
Nejvyšší výkon soustavy (kW / ot/min):
0
Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h):
160
Zrychlení 0 - 100 km/h (s):
10
Spotřeba město/mimo/kombi (l/100 km):
0 / 0 / 5
Emise CO2:
115
Rozměry a hmotnosti
Zavaz. prostor - sedadla/sklopena (l):
412 / 1366
Objem nádrže (l):
44
Pohotovostní hm. / nosnost (kg):
1272 / 428
Rozměr pneu:
205/55 R17
Fiat Grande Panda 1.2 Turbo Hybrid schema
Rozměry dle nákresu - vnější rozměry
a) délka (mm):
3999
b) šířka (mm):
1763
c) výška (mm):
1629
d) rozvor (mm):
2540
e) rozchod vpředu (mm):
0
f) rozchod vzadu (mm):
0
Rozměry dle nákresu - vnitřní rozměry
g) podélný prostor vpředu min/max (mm):
980 / 1200
h) podélný prostor vzadu min/max (mm):
590 / 820
i) výška nad sedadlem - vpředu (mm):
1000
j) výška nad sedadlem - vzadu (mm):
930
k) šířka vpředu (mm):
1490
l) šířka vzadu (mm):
1465
délka sedáku vpředu (mm):
490
délka sedáku vzadu (mm):
680
výška opěradla vpředu (mm):
460
výška opěradla vzadu (mm):
600
místo vzadu pod předním sedadlem:
ano
Vstoupit do diskuze (4)

Doporučeno

Články z jiných titulů