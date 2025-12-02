Návrat kompaktního sedanu Ford? Čtyřdveřový mustang nemusí být daleko
Pro sedany existuje velký trh, řekl šéf Fordu Jim Farley a naznačil, že by automobilka mohla postavit sedan se zadním pohonem a vysokým výkonem. Osmiválec však pod kapotou bohužel nečekejme.
Stokrát můžete opakovat, že malé sedany v Evropě nejsou populární, ovšem oblíbenost BMW řady 3 i Mercedesu-Benz třídy C je neoddiskutovatelná. Ford dlouhá léta nabízel o segment výš sedan Mondeo a kdysi dávno byl v nabídce i focus se stupňovitou zádí, v posledních letech však má tendenci opouštět skoro všechno kromě crossoverů, pick-upů a mustangu.
Výroba mondea skončila v roce 2022 a jeho dvojče s názvem Fusion se v USA přestalo prodávat ještě o dva roky dříve, a to bez nástupce. Nyní to podle náznaků generálního ředitele automobilky Jima Farleyho vypadá, že by se mohli příznivci sedanů opět mít o co zajímat.
Automobilka totiž vyvíjí novou univerzální platformu pro elektromobily s tím, že první vozy na ní mají přijet v roce 2027. Někdy později by k nim mohl patřit sedan se zadním pohonem a vysokým výkonem, ale dostupnou cenou. Farley to odhalil v rozhovoru s youtubovým kanálem Forrest’s Auto Reviews, které bylo čerstvě zveřejněné, ale pořízené už v létě během Týdne aut v Monterey.
Modely jako Maverick nebo Bronco „by nikdy nemohly být na světě, kdybychom pokračovali s výrobou focusu a fusionu,“ tedy i mondea, říká Farley v rozhovoru; focusem myslí jeho americkou verzi. Peníze, které automobilka neinvestovala do pokračování jejich životního cyklu, posloužily např. k úpravě továren pro výrobu mavericku a bronca.
„Nyní máme projekt na dostupné elektromobily a ukazuje se, že sedany jsou aerodynamicky skvělé,“ pokračuje Farley a doplňuje otázkou na Forrestovy diváky, zda by Ford měl postavit vysoce výkonný elektrický sedan se zadním pohonem. „Rozhodně existuje trh pro sedany a je velký,“ řekl také Farley.
Ford už od roku 2022 naznačuje čtyřdveřovou verzi kupé Mustang a skica, kterou před časem na toto téma zveřejnil, je v podstatě prodlouženým fastbackem se dvěma páry bočních dveří. Jestli by výkonný elektrický sedan mohl vypadat právě takto, je samozřejmě ve hvězdách, stejně jako zda by nesl jméno Mustang, Fusion či Mondeo.
Prvním autem na zmíněné univerzální platformě má být elektrický pick-up. Ford na něm pracuje navzdory tomu, že pozastavil výrobu modelu F-150 Lightning kvůli bídným prodejům. Musíme se tak ptát, nakolik je technicky možné postavit vysokovýkonné a řidičsky schopné auto na stejné platformě jako pick-up. Anebo naopak, zda může mít pick-up dostatečnou užitnou kapacitu, když bude stát na stejném základu jako sportovní sedan.
zdroj: Forrest's Auto Reviews, Carscoops | foto, video: Ford