VW Golf poprvé od roku 2007 není králem evropských prodejů. Letos tak tak udržel nejlepší pětku

Automobilovým prodejům na evropských trzích dominoval v loňském roce Peugeot 208. VW Golf, který tabulce vévodil čtrnáct let v kuse, se propadl až na pátou příčku.

Pořadí nejprodávanějších automobilů Evropy za rok 2022 vychází z dat společnosti JATO Dynamics, která do součtu započítává země Evropské unie, ale také Spojené království, Norsko, Švýcarsko a Island.

Podle této společnosti se za loňský rok prodalo napříč zeměmi 11,3 milionu nových automobilů. To je o propastných devětadvacet procent méně než v posledním předpandemickém roce 2019. Zároveň se bavíme o nejmenším počtu nových prodaných aut od roku 1985. JATO Dynamics připomíná nejzásadnější vlivy na razantní pokles: nedostatek polovodičů, inflaci, vzrostlé ceny energií a rusko-ukrajinský konflikt.

Nejprodávanějším modelem za rok 2022 se tak stal francouzský Peugeot 208 s počtem 206.816 ks a meziročním polepšením o pět procent. Kultovní VW Golf hlásí 177.203 prodaných kusů, což oproti loňsku znamená pokles o 14 %. Taková porce aut stačila v ročním zúčtování jen na pátou příčku. Před německý kompakt se dostala Dacia Sandero, VW T-Roc a dokonce i Fiat/Abarth 500. Žebříček deseti nejprodávanějších vozů najdete níže.

Znovu se sluší připomenout, že čísla jsou značně ovlivněna nejrůznějšími faktory. Výroba VW byla v průběhu loňska ochromena, celosvětové prodeje společnosti klesly meziročně z nejrůznějších důvodů o 6,8 %. A vedení automobilky avizuje, že nedostatek čipů se promítne i do čísel za rok letošní. Rozhodně to neznamená, že by zájem o Golf rapidně klesl, VW ostatně přiznává „velmi vysoký“ počet nevyřízených objednávek.

Významný pokles o sedmadvacet procent hlásí také Renault Clio, jenž se meziročně propadl ze čtvrtého na desáté místo. Předpokládá se, že i francouzskou značku dohnala čipová krize a dostupnou zásobu raději „věnovala“ ziskovým modelům Dacia.

Z pohledu do nejžádanější desítky je zřejmá obliba SUV a crossoverů. Čtvrtý VW T-Roc doplňuje osmý Hyundai Tucson a devátá Dacia Duster, která si z loňského patnáctého místa výrazně polepšila. Opomenout však nelze ani oblibu malých městských automobilů, jejichž budoucnost je však kvůli stále se zpřísňujícím emisním a bezpečnostním nárokům nejistá. Brzy totiž mohou stát stejně jako vozy o segment výše.