VW ID.3 Variant jako alternativa elektrických SUV? Vypadá slušivě

Vozy kategorie SUV jsou v posledních letech trendy, ať už jde o malé městské crossovery či sedmimístné rodinné kočáry. A protože se automobilky chtějí/musejí připravit na dobu elektrickou, není příliš velkým překvapením, že většina spojila příjemné s užitečným a staví bateriová SUV.

Už dnes můžete na českém trhu pořídit Jaguar I-Pace, Audi e-tron či Mercedes-Benz EQC. V příštích letech se nabídka rozroste o další a další produkty, například Ford Mustang Mach-E.

Automobilka Volkswagen se na rozdíl od výše zmíněných značek vydala trochu jinou cestou, když se prvním členem moderní elektrické rodiny ID. stal kompaktní hatchback velikostně odpovídající Golfu, jen posazený na platformě MEB. Nemyslete si, také VW brzy představí elektrický crossover, jenž bude vycházet ze dříve představené studie ID. Crozz. My (a nejen my) však vidíme ještě jednu zajímavou příležitost, které se nikdo nechopil – elektrické kombíky!

Když mohou elektrický pohon a baterie v podlaze dostat velká a těžká SUV, proč by to nemohly být praktičtější varianty odvozené od hatchbacků? Právě Volkswagen by měl cestu k takovému elektromobilu nejsnazší. Stačilo by vlastně jen protáhnout současný ID.3. Příjezd takového auta ostatně naznačil už v listopadu, kdy představil koncept ID. Space Vizzion. V návaznosti na něj se vedení značky nechalo slyšet, že si dovede představit takové auto i v terénně střižené verzi Alltrack.

Myšlenka oslovila i autora jménem Kleber Silva, jenž své výtvory prezentuje na sociální sítí Behance. Ten si vzal do parády sériové ID.3 a vytvořil z něj kombík. Na výsledek jeho snažení se můžete podívat v přiložené galerii. Osobně bychom si asi odpustili kontrastní zbarvení kapoty a víka zavazadelníku, jinak se nám ale jeho práce moc líbí a na silnicích by nás rozhodně neurazila!