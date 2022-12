VW představí nový elektromobil na CES 2023, půjde o produkční ID. Aero?

Nepůjde o klasickou premiéru. Novinka by se měla objevit pod maskovací fólií a konečně prozradit oficiální jméno.

Veletrh spotřební elektroniky CES, který se pravidelně koná začátkem roku v Las Vegas, se poslední dobou stal vyhledávanou akcí také pro automobilky. Ty zde nejprve představovaly nové technologie, poslední dobou se zde však představují i koncepty a nové elektromobily. A novinku by zde měl v lednu představit i Volkswagen.

Podle nových informací, na které upozornili kolegové z Motor1, ale nepůjde o klasickou premiéru. Automobilka by měla do Las Vegas přivézt produkční verzi modelu, která však bude ukryta pod maskovací fólií. Konečně však bude odhaleno oficiální jméno nového modelu. O co ale půjde?

Nejčastěji skloňovaným favoritem je elektrický sedan, zatím představený jako koncept ID. Aero, který by se v budoucnu mohl stát nástupcem modelu Arteon. Ostatně podle zpráv ze zahraničí už automobilka testuje maskované prototypy v provozu, což naznačuje, že by produkční model nemusel být úplně daleko.

Připomeňme, že se elektrický koncept chlubil důrazem na propracovanou aerodynamiku a nízkým aerodynamickým odporem s hodnotou Cx 0,23, což by mělo přispět k dojezdu okolo 620 kilometrů. Podle spekulací by mohl být vůz osazen baterií o kapacitě 77 kWh a elektromotory převzatými z jiných modelů ID. Ostatně technickým základem bude nejspíš platforma MEB.

Letošní ročník veletrhu spotřební elektroniky CES, konaný v Las Vegas Convention Center, odstartuje pro veřejnost 5. ledna a potrvá do 8. ledna. Představení největších novinek se však očekává již okolo 3. ledna, kdy veletrh odstartuje pro odbornou veřejnost.