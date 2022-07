VW uspořádá festival ikonických busíků, očekává až 100.000 návštěvníků

S příchodem nového elektrického ID. Buzz se do světa vrací ikonické auto, které si veřejnost zamilovala. Existuje pro něj také řada jmen, ale Volkswagen se kloní k jednoduchému VW Bus či Bulli. Aby značka podpořila zájem o novinku, uspořádá v příštím roce VW Bus Festival.

Festival se bude konat v německém Hanoveru, kde se ID. Buzz vyrábí. Naplánován je na tři dny, konkrétně od pátku 23. června 2023 do neděle 25. června 2023. Připraven bude bohatý doprovodný program, včetně hudby a aktivit, stejně jako možnost kempovat.

Kempovaní je dokonce Volkswagenem doporučované a připraveno je 6.000 míst. Zvané jsou nejen vozy ID. Buzz a historický „Bulli“, ale obecně Transportery jakékoliv generace. Nebo lépe řečeno, zván je jakýkoliv užitkový vůz Volkswagen, takže klidně můžete přijet třeba v Amaroku nebo v Caddy.

Prodej vstupenek začne za měsíc, konkrétně 15. srpna 2022, a bude probíhat skrze dedikovanou webovou stránku festivalu . Budete-li chtít přijet kempovat (dostupné budou i jednodenní vstupenky), připravte si minimálně 29 euro (710 korun), za něž dostanete jedno místo a vstup pro jednu osobu na všechny tři dny.

Prominentnější místa a stání s přívodem elektřiny stojí více, až 59 euro (1,4 tisíc korun). Za každého pasažéra se platí 15 euro (367 korun), respektive 7 euro (171 korun) za osoby od 6 do 18 let věku. Děti do 6 let mají vstup zdarma, ale budou potřebovat vlastní vstupenku. Bližší informace a ceny najdete na výše odkazovaných stránkách festivalu.