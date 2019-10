VW zvyšuje produkci nového Golfu, k prodejcům má dorazit již v prosinci

Produkce nového VW Golf byla zahájena již v létě a nyní by měla nabírat na obrátkách, jak se v tiskové zprávě pochlubila sama automobilka. První vozy by se pak měly objevit u německých a rakouských dealerů zhruba začátkem prosince.

Ještě před zahájením produkce analyzovali odborníci Volkswagenu okolo 700 kroků výrobního procesu a snažili se maximálně využít všechny jeho rezervy. To mělo přispět k řadě zlepšení, která by měla zajistit, že se bude nový Golf vyrábět ještě efektivněji, než jeho předchůdce. Průměrný produkční čas by se měl zkrátit dokonce až o hodinu.

Na výrobě nového Golfu bude ve Wolfsburgu pracovat 8.400 lidí, kteří ho budou skládat z více než 2.700 součástek a komponentů. Ve voze je celkem 962 kabelových systémů a všechny kabely měří na délku více než 1.340 metrů. To je o 31 kabelových systémů a necelých 100 metrů kabelů více, než v Golfu 7.

„Nový Golf 8 je mnohem komplexnější, než jeho předchůdce. Přesto se nám podařilo zkrátit průměrný výrobní čas zhruba o hodinu,“ dodává člen představenstva Volkswagen pro produkci Dr. Andreas Tostmann. „Protože je nový Golf 8 druhou generací produktů na platformě MQB, podařilo se nám dosáhnout výrazného snížení produkčních investic.“

„Naše platformová strategie se naplňuje. Tým ve Wolfsburgu dává do nového Golfu 8 své maximum. Produkční proces se stal celkově efektivnější. To je obrovský úspěch, za který bych chtěl vzkázat velké díky všem zaměstnancům,“ dodal Tostmann.

Díky platformové strategii bylo možné zachovat až 80 procent vybavení v karosářské části výrobní linky. Celkové náklady na zahájení výroby nového Golfu 8 jsou pak díky velké standardizaci zhruba o polovinu nižší, než u Golfu minulé generace.

Do budoucna však automobilka plánuje další vylepšení výrobního procesu, ke kterým by měl přispět i plně autonomní přepravní systém, který by měl zajistit rychlou přepravu materiálu. Například v karosárně by pak 23 přepravních robotů mohlo zvýšit produktivitu o dalších cca 7 procent.