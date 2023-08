Výkon není všechno! Čtyřválcový Mercedes-AMG C 63 nezaujal

Od premiéry modelu Mercedes-AMG C 63 S E Performance uběhl již téměř rok. To je již vcelku rozumná doba, kdy mohou prodejci na základě poptávky reprezentativně zhodnotit, které nové modely zákazníky zaujaly, nebo ne.

V Německu už začínají mít prodejci Mercedesu jasno ohledně modelu AMG C 63 S E Performance. A nejsou to pozitivní zprávy. Nejvýkonnější model třídy C přišel v nové generaci o čtyřlitrový osmiválec. Ten nahradil dvoulitrový plug-in hybridní čtyřválec s rekordním výkonem 680 koní. Je tedy téměř o 200 koní výkonnější než model AMG C 63 S z předchozí generace.

Mercedes se při téma downsizingu nechal několikrát slyšet, že zákazníky počet válců nezajímá. Realita je ale pravděpodobně trochu jiná. Několik nejmenovaných dealerů značky Mercedes v domácím Německu tvrdí, že se objednávky na elektrifikovaný sedan blíží nule.

680 koní působí na papíře působivě a vývojový tým v Affalterbachu spoléhal, že čísla předčí všechno. Je tu ale několik důvodů, proč tomu tak není. Ten první již zmiňujeme. Downsizing je něco, co zákazníci jakékoliv automobilky těžce nesou a při skoku z osmiválce na čtyřválec obzvlášť.

Druhým důvodem je cena, protože špičková technologie něco stojí. V případě Mercedesu-AMG C 63 S E Performance je to v Německu 114.888,55 eur (asi 2.765.000 korun). Třetí důvod je kombinací prvních dvou.

Konkurentem je BMW M3, které ve srovnatelné verzi M3 Competition xDrive v Německu začíná na částce 100.300 eur (asi 2.400.000 korun). Pod kapotou má navíc pro zákazníky atraktivnější třílitrový řadový šestiválec.

Zákazníci nemají problém s tím, že má konkurent z Bavorska “pouze” 510 koní, tedy o celých 170 koní méně, než model AMG C 63 S E Performance. Oficiální čísla sice zatím nejsou k dispozici, ale pro automobilku ze Stuttgartu mohou být v porovnání s konkurencí velmi nepříjemným setkáním s realitou.