Downsizing nestačí. Příští Mercedes-AMG C63 bude pravděpodobně elektrický

Odvěcí rivalové se vydali různými směry. BMW nadále věří konvenčnímu pohonu. Jejich nejnovější generace modelů M3 a M4 má 3,0litrové řadové šestiválce bez pomoci elektromotoru. Mercedes se u modelu C63 naopak rozhodl k obrovské změně, kdy 4,0litrový vidlicový osmiválec twin-turbo nahradil 2,0litrový čtyřválec s elektromotorem u zadní nápravy. Pokud bychom měli doplnit řadu konkurentů, u nastávající generace modelů RS4 a RS5 se spekuluje o ponechání 2,9litrového šestiválce, pravděpodobně v plug-in hybridním provedení.

Zástupci Mercedesu se již dříve nechali slyšet, že zákazníky již počet válců v autech nezajímá. Jde jim hlavně o výkon, a proto se ve Stuttgartu takto zásadní změny nebojí. Pokud se zaměříme na výkon, zde Mercedes udělal skutečně krok vpřed. Kombinovaný výkon 680 koní u nového modelu C63 S E Performance předčí předchozí generaci C63 S o téměř 200 koní! Jestli skutečně zákazníky počet válců v dnešní době nezajímá, ukážou to až prodeje.

Video se připravuje ...

Pro petrolheady a milovníky AMG je tu ale ještě horší zpráva. V příští generaci nejvýkonnějšího modelu třídy C už pravděpodobně uvidíme pouze plně elektrické provedení. Jelikož je to teprve čtvrt roku od premiéry modelu C63 S E Performance, je ještě brzy myslet na nástupce. Steffen Jastrow, vedoucí inženýr oddělení AMG, v rozhovoru pro australský deník Drive prozradil, že je Mercedes elektrické variantě v podobě modelu C63 otevřen.

Jedno z dalších mnoha prohlášení Mercedesu je, že i po roce 2030 se v určitých modelech dočkáme osmiválců. Tyto motory se dají očekávat u nejvyšších řad, jako jsou SUV GLS, G nebo u třídy S a roadsteru SL.

Z valné většiny pak v nové dekádě bude Mercedes elektrický a to včetně luxusní divize Maybach. “Počkejte si. Nejprve budeme mít facelift a poté novou generaci,” odpověděl stručně Jastrow na otázku týkající se příští generace třídy C.

Video se připravuje ...

“Mercedes má strategii být plně elektrickým a to do roku 2030. Na to se samozřejmě musí myslet i u AMG. Takže ano, jsme tomu otevřeni”. Tato odpověď může znamenat nepřímé potvrzení, že s příští generací modelu C63 se již opravdu počítá v čistě elektrické verzi.

Již nyní je dle slov Jastrowa kombinovaných 680 koní s pomocí 2,0litrového čtyřválce a elektromotoru téměř maximum, co dokáže AMG v této kombinaci získat. “Myslím, že se blížíme k limitu. Řekl bych: “nikdy neříkej nikdy”. Je finančně náročné čerpat větší výkon z tak malého objemu motoru a zároveň čelit emisním limitům. Podle mě to není snadné.”