Výroba Chevroletu Camaro opět skončila, podruhé po miléniu

Chevrolet Camaro patří spolu s Fordem Mustang a Dodgem Challenger do tria ikonických amerických sporťáků. V nejbližší budoucnosti však si budou zájemci moci koupit jako nový pouze mustang – challenger končí spolu se čtyřdveřovým modelem Charger ve prospěch elektrifikace silných amerických aut a výroba camara skončila ve čtvrtek 14. prosince.

Není to poprvé, co po přelomu tisíciletí camaro skončilo. Prvně to bylo v roce 2002, kdy se loučila čtvrtá generace. Do té doby se vůz vyráběl od roku 1966, kdy přišel na trh jako konkurence pro Ford Mustang, nepřetržitě. Camaro se poté vrátilo v páté generaci pro modelový rok 2010 a vydrželo ve výrobě právě až do letošního prosince.

Podle informací magazínu American Cars And Racing měl poslední vyrobený kus karoserii kupé; výroba kabrio-verze skončila už v listopadu. Automobilka zatím nezveřejnila specifikaci ani barvu posledního vyrobeného kousku.

Ke konci prodeje a jako připomínka ukončení však byla pro všechna provedení k mání speciální edice Collector’s. Za příplatek od 5 do 15 tisíc dolarů (od 112 do 335 tisíc korun) v závislosti na provedení nabízela speciální černou barvu, pruhy, kola a plaketky.

Podle staršího vyjádření automobilky to není konec příběhu camara. Jaké nicméně bude jeho pokračování, zda se vrátí v zásadně přepracovaném provedení či dokonce jako elektromobil, je zatím ve hvězdách.