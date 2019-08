Výstava Auta na náplavce 2019 je za rohem! Zde všechny informace a program

Na obou vltavských březích mezi Železničním a Palackého mostem v Praze začíná být už teď hezky čilo. Přípravy akce Auta na náplavce Světa motorů vrcholí. Tak, aby ve čtvrtek 29. srpna ve čtyři odpoledne, kdy všechno odstartuje, ladil každý detail.

Až do nedělního večera 1. září bude na náplavce k vidění to nejlepší, co je v automobilovém světě k mání. A v případě českých výstavních premiér, které vidíte níže, i to, co teprve k prodejcům nových aut přijede.

Stejně jako loni a předloni pro vás máme nachystaný pestrý doprovodný program. Hvězdy pro večerní koncerty na velkém pódiu představujeme na další dvoustraně.

Na tom malém na Rašínově nábřeží se v sobotu i v neděli vystřídá řada odborníků, sportovců a dalších osobností a samozřejmě redaktoři Světa motorů.

Martin Vaculík třeba představí v sobotu techniku tříválce 1.0 TSI, který odjezdil v naší redakci sto tisíc kilometrů ve Škodě Rapid. Další zástupce šéfredaktora David Šprincl připravuje besedu na téma Chytrá města, Petr Slováček zase tu o bezpečnosti na silnicích. Mezi návštěvníky zavítají v pátek odpoledne Chinaski a v podvečer finalistky České miss 2019. V sobotu odpoledne zase členové české fotbalové reprezentace.

Hlavní ale budou pochopitelně auta. Oba břehy jich najdete plné, vždyť své stánky zde obsadí osmadvacet značek, víc než loni i předloni.

Závod o Zlatý volant

Ano, na náplavce se bude tento týden i závodit! Svět motorů je dlouhá léta partnerem ankety o nejlepší automobilové a motocyklové jezdce Zlatý volant. Ta se letos rozroste o další kategorii: Simracing. Tedy pro nejlepší závodníky na simulátoru. Vybrána je hra RaceRoom Racing Experience, trať na Autodromu Most a vozy ADAC GT Masters. Náplavka bude místem, kde se seriál rozběhne. Jezdit se bude ve speciálním stanu, pochopitelně na čas, a hlavně po celou dobu trvání výstavy. Následně bude trenažér umístěn až do konce listopadu v pražském obchodním centru Arkády Pankrác. Deset nejrychlejších závodníků se počátkem února utká ve finále. Výsledky pak budou vyhlášeny při slavnostním večeru Zlatý volant 6. února v pražském multifunkčním centru Cubex. Vítěz získá závodní licenci a titul Zlatý volant, stříbrné místo vynese 10 000 Kč a bronz bude odměněn poukazem na kurz sportovní jízdy na Autodromu Most.

Na náplavku za kulturou

Tam Tam Batucada

Čtvrtek 29. srpna 16.10, 19.45

Soubor úchvatných bubeníků vášnivě kráčejících mezi auty okouzlil náplavku před rokem a nebude chybět ani letos, kdy slaví dvacet let od svého založení, navrch s novým albem. „V Africe i Latinské Americe mě před desetiletími okouzlilo, co to udělá, když hraje jeden výsledný rytmus dohromady více bubeníků. Jde z toho velká síla, energie, emoce. Dodnes mě to tak baví,” říká lídr kapely Miloš Vacík.

Mirai

Čtvrtek 29. srpna 20.00

Koncert pro první večer jsme svěřili čtyřce, kterou proslavila píseň „Když nemůžeš, tak přidej“ s miliony a miliony zhlédnutí na YouTube. Ale Mirai nejsou kapelou jednoho hitu, o čemž svědčí třeba singly „Cesta z města“, „Pojď, zapomenem“ nebo „Anděl“.

Thom Artway

Pátek 30. srpna 20.00

V pátek to na břehu Vltavy rozbalí Thom Artway, vlastním jménem Tomáš Maček. Neotřelý zpěvák, textař a kytarista patří k nejuznávanějším mladým muzikantům. Za album „Hedgehog“ získal dvě ceny České hudební akademie. Před dvěma roky pak zvítězil v projektu Czech Fresh, jehož cílem je představit české umělce na mezinárodní hudební scéně. Loni Thom Artway vydal druhé album s názvem „All I Know“.

Mandrage

Sobota 31. srpna 20.00

Hrají spolu už od roku 2001, ale pořád jim to tak šlape. Až si s nimi na náplavce zatančíte na „Hledá se žena“, „Šrouby a matice“ či „Františkovy Lázně“, pochopíte. Jistě dojde i na písně z tanečního alba „Potmě jsou všechny kočky černý“ a poslední desky „Po půlnoci“.

Děti se nudit nebudou

Pro děti jsme letos připravili na smíchovské náplavce speciální koutek, kde by se určitě měly zabavit. Najdete jej nad hlavním pódiem v přilehlém parku, kam je jednoduchý přístup schody od Vltavy. Na děti tu čeká nafukovací skákací hrad, ale hlavně stánek našich dětských časopisů - věčně mladého ABC a také Mateřídoušky a Sluníčka. Připraveny jsou soutěže o ceny. Součástí koutku je i stan Heineken Crossover s velkou vodní houpačkou a možností vyzkoušet si chůzi po laně nebo balanční desku.

Krása pražských náplavek

Pražské náplavky se těší mimořádnému zájmu Pražanů i turistů. Tomu dlouho neodpovídal jejich stav. To se nyní mění. Pomáhá tomu kromě finančních injekcí i nově zřízená funkce kurátora náplavek, kterým se stal Jiří Sulženko, jenž má s touto problematikou dlouholeté zkušenosti. S jeho názory na současnost a budoucnost náplavek se můžete přímo seznámit hned ve čtvrtek, kdy vystoupí na malém pódiu na Rašínově nábřeží. Kromě toho máte mimořádnou šanci prohlédnout si dokončované rekonstruované kobky na obou březích. Jiří Sulženko bude zájemce provázet a vše komentovat ve čtvrtek a v pátek. Sraz zájemců je ve 21.00 u stánku Světa motorů na smíchovské straně.

Program