Vyvýšený kruhový objezd má být bezpečnější, řidiči ho ale nemusí

Když přes kruhový objezd není vidět, řidiči mají tendenci více zpomalit. Všechny typy okružních křižovatek však jsou co do zranění při nehodách lepší než klasické křižovatky, říká statistika.

Jistě jste se s tím už na silnicích setkali. Jeden kruhový objezd má uprostřed jen trávu nebo dlažbu, jiný kopec, třeba i ozdobený květinovou výsadbou. Není to jen estetický rozdíl, uvádí Česká kancelář pojistitelů.

Tzv. vyvýšený kruhový objezd je právě ten druhý – takový, skrz který není vidět do protilehlého výjezdu. Mladí řidiči do 24 let, kterých se ČKP dotazovala, uvedli, že jim vyhovuje, že je takový kruhový objezd přiměje zpomalit. To podle kanceláře „vede k větší plynulosti provozu a větší kontrole rychlosti v křižovatce“.

Kruhové objezdy, oficiálním názvem okružní křižovatky, jsou obecně bezpečnější než klasické křižovatky. 73 % nehod na nich končí bez zranění, kdežto u klasických křižovatek je to „jen“ 65 %. Důvod je nasnadě – z kterékoliv strany přijíždíte k „rondlu“, musíte výrazně zpomalit.

„Můžeme oprávněně předpokládat, že pokud by se na českých silnicích nestavěly kruhové objezdy, neubylo by těžkých zranění, ke kterým dochází na klasických křižovatkách. Potvrzuje se, že kruhové objezdy mohou výrazně zlepšit bezpečnost na silnicích a snižují riziko závažných následků nehod,“ vysvětluje Petr Jedlička z ČKP.

Vyvýšené kruhové objezdy mají podle kanceláře ještě více zvýšit bezpečnost. 39 % dotázaných řidičů uvedlo, že se s takovým objezdem už setkali, dalších 26 % si není jisto. Ovšem jen osmi procentům tento typ okružní křižovatky vyhovuje, ve srovnání s 47 % řidičů, kteří mají rádi běžný kruhový objezd, přes nějž je vidět. 45 % dotázaných nepreferuje ani jeden typ.

Zajímavostí budiž také to, že na všech typech kruhových objezdů se v letech 2010–2023 stalo 14.517 nehod a největší podíl z nich byl během víkendů ve tři hodiny ráno. „Tento fenomén se nazývá ‚diskocrash‘ a popisuje situaci, kdy se mladí lidé vrací z nočních akcí. Tito řidiči jsou často pod vlivem návykových látek a celková nepozornost způsobuje vyšší nehodovost. Ukazují to i data, podle nichž až 23 % nehod na kruhových objezdech ve tři hodiny v noci způsobují mladí řidiči do 24 let,“ popisuje Vladimír Krejzar z ČKP.